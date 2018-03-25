大媽找不到座位！摑掌小學生逼讓坐 嗆「我砸死你」

2018年03月25日 12:26 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

讓座是一種美德，但有些老一輩卻仗著自己的年紀逼人讓座。大陸山東濟南有一名大媽上周四（22日）搭乘公車時，為了逼一名小學生讓座，竟將他的書包直接扔在地上，更不斷出言怒罵甚至摑掌對方，造成小學生嘴部流血，事後他的父母得知後氣得提告，目前警方正在尋找該名婦女。

綜合陸媒報導，該名婦人搭上公車後，環顧四周發現沒有座位，之後便直接走到一名坐在位置上的小學生面前，要求對方讓座，由於男同學年紀小，當聽到婦人說的話後一時反應不過來，當下不知所措，沒想到婦女竟動手打翻他手中的零食，小學生才嚇得站起來。

影片中，老婦人坐在椅子上後，仍未停止粗暴的行為，甚至將對方的書包扔在地上，更爆粗口怒罵、摑掌小學生，造成小學生牙齦出血，不斷哭喊「你憑什麼打我」，不過老婦人之後竟還恐嚇「我砸死你」，當時現場民眾誤以為兩人認識，因此未立即阻止，直到發現事情不對勁，才趕緊出手幫忙，老婦便下車離開。

據了解，該名小學生的父母得知孩子遭人毆打後，已報案並打算提告。許多網友對此氣憤的表示「神經病應該關起來」、「這老婦是不是有精神病？」、「這會讓這位小學生心理留下陰影，而且阿姨自身的道德素質也不是很好，人都說老要尊，可阿姨您是為老不尊呀！」、「這大媽真的過分，讓座不是義務好嗎？心疼小朋友，會有心理陰影」、「赤裸裸的道德綁架」、「他怎麼不讓其他人讓座，也是個欺善怕惡的人啊」。