「18歲來產檢、35歲做流產」護理師慨嘆：女生別輕易生孩子！

2018年03月25日 15:51 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

在這個思想開放的時代，早婚、早生都已不再是新鮮事了！近日，一名婦產科護理師最近因身邊有朋友表示自己懷孕了，於是她有感的發文分享自己在診間內所看見的人生百態，她呼籲「女孩子別輕易生孩子」，文章一出也引發上萬網友熱烈討論。

「我在婦產科當護理師，看過太多18歲就來產檢，或是35歲來做流產的」，她感到不解，因為18歲的年紀心智各方面都還不成熟，卻要生小孩；反觀35歲經濟能力卻選擇不生，她認為「成熟、負責任的人」會考慮的比較多。

她舉出一名同事的親身經歷為例，當時同事懷孕8個月時，老公外遇了，只好忍痛離婚然後一個人扶養小孩。她沉痛地說「男生再娶很簡單，女生再嫁還帶一個別人的小孩，除非像賈靜雯一樣好命，不然通常不大可能」。她透露，自己一直都認為「東西不要奢望父母給你，也不要奢望男人給你，今天你沒有了父母、沒有了男人，你就等於一無所有。」

她認為，很多年輕女孩沒摸清楚自己的本領和心態，年紀輕心態還不成熟、存款也還不穩定，變成單親媽媽的例子太多，「我不希望看到女孩子活得那麼辛苦，更不想看到我朋友成為活生生的例子，不管什麼年紀生孩子，我都希望孩子是一個『期待』而不是一個『意外』」，並強調「單親沒有不好，但給孩子一個完整的家庭，會更好」。

該文在「Dcard」上曝光後，引來了上萬網友觀看，紛紛留言表示，「講得太好了！大推」、「女生要多愛自己一點，不要奢望別人給你什麼」、「還有那些沒有耐心卻要生小孩的也很糟糕，都以為母愛是天生的，結果就是又打又罵造成孩子性格扭曲」、「甜蜜期有了愛的結晶也許很幸福，但是耐心跟感情被時間磨光了之後呢？」、「一堆人不成熟也愛生小孩，除了要愛他們，我覺得有能力、責任也是很重要」。