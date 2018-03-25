「人死了這麼久幹嘛拜？」 她批評掃墓習俗掀眾怒

「人死了這麼久幹嘛拜？」 她批評掃墓習俗掀眾怒（資料照／陳世宗攝）

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／綜合整理

清明節被列為中國四大傳統節日之一，掃墓祭祖、緬懷先人更是早已蔚為習俗，然而近日卻有網友談到，媽媽的友人家中沒有掃墓習慣，認為準備這些相當麻煩，而且還批評「人都死了這麼久幹嘛要拜」，讓他感到十分無言，而網友們看後也紛紛直呼：「好像自己爸媽被批評一樣讓人不愉悅！」

一名網友在《Dcard》抱怨，由於家裡有宗親會，每到清明節總會團聚上百人一同掃墓，每次都要搭棚子遮陽擋雨及準備各式各樣的供品，往年都是由阿嬤準備，但這幾年因為年紀大了，準備工作就落到了媽媽及大伯母身上。

日前他聽見媽媽在和友人講電話抱怨，準備這些供品相當麻煩，沒想到對方一開口就批評「神經病，人都死了這麼久幹嘛要拜？」、「頭殼壞掉，掃墓還要搭棚子」，讓他感到相當無言，認為「她沒有掃墓習俗是她的事，不應該批評別人吧！對我來說，每年掃墓就是大家久久聚一次，分散各地的親戚互相聯絡感情，一起感謝先人的日子。」

如今許多家庭對於傳統清明掃墓有著不同看法，有些家庭已漸漸轉變為親戚聚餐或出遊，但仍需顧及別人感受給予尊重，不少網友在看完文章後紛紛傻眼，留言「掃墓是為了懷念一個人的紀念」、「掃墓祭祖怎麼樣是別人家的事情，要是看不慣不會自己不要做啊，還罵別人神經病」、「好像自己爸媽被批評一樣讓人不愉悅！」

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