未來小姑狂借東西...連「結婚鑽戒」也要借戴出門！她崩潰求救

2018年03月25日 17:43 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

女孩子嫁人最大的困擾，就是要去適應另一半的家庭成員！就有一名女網友發文抱怨，表示和男友已經論及婚嫁，也因此決定先搬到男友家，與男友一家人同住，但是未來婆婆和小姑有些時候讓他感到不愉快...，文章一出，引發網友熱議。

女網友表示，自己自己是台北人，男友是台中人，去年11月決定要結婚一起生活，「目前我們是想要存錢買房，所以今年年初我就搬到台中去住在他家，跟他爸、媽、妹妹一起住，整體來說相處起來的經驗都滿好的，除了他妹妹跟媽媽偶爾有一些讓我不是很愉快的地方...」。

原PO說道，在未來的婆家生活，非常地沒有隱私，「想要拿什麼東西都直接到對方房間拿了就走，完全不用過問。」另外，原PO在房間內有一盒飾品，未來小姑經常向她借，不僅如此像是衣服、化妝品這類較貼身的物品也會借，但原PO實在無法接受於是多次婉拒，沒想到準婆婆還會問她，是不是可以把衣服送給未來小姑？讓她無奈地說「好歹那也是我血汗錢自己買來的啊...」。

最扯的是，男友今年情人節時送了個鑽戒給原PO，沒想到未來小姑一看到便囔囔要借，「說是跟衣服很搭什麼的，也想要給她男友一點壓力，不是很了解這到底是什麼心態？」原PO表示，因為不想讓男友難做人，就想說得過且過，但真的讓她不知該如何是好？於是尋求其他網友的幫助。

文章在PTT上引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「搬出去住吧，就是最好的拒絕了」、「這樣真的很誇張耶...嫁進去也不會開心」、「隨便和隨和只是一線之隔」、「衣服飾品就算了，要借婚戒真的有白目到」、「先租房，住一起以後有得抱怨」、「結婚前真的要清楚，還是在考慮一下吧」。