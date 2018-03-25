未來小姑狂借東西...連「結婚鑽戒」也要借戴出門！她崩潰求救

未來小姑狂借東西...連「結婚鑽戒」也要借戴出門！她崩潰求救。(示意圖／中時資料照)

友善列印
／綜合整理

女孩子嫁人最大的困擾，就是要去適應另一半的家庭成員！就有一名女網友發文抱怨，表示和男友已經論及婚嫁，也因此決定先搬到男友家，與男友一家人同住，但是未來婆婆和小姑有些時候讓他感到不愉快...，文章一出，引發網友熱議。

女網友表示，自己自己是台北人，男友是台中人，去年11月決定要結婚一起生活，「目前我們是想要存錢買房，所以今年年初我就搬到台中去住在他家，跟他爸、媽、妹妹一起住，整體來說相處起來的經驗都滿好的，除了他妹妹跟媽媽偶爾有一些讓我不是很愉快的地方...」。

原PO說道，在未來的婆家生活，非常地沒有隱私，「想要拿什麼東西都直接到對方房間拿了就走，完全不用過問。」另外，原PO在房間內有一盒飾品，未來小姑經常向她借，不僅如此像是衣服、化妝品這類較貼身的物品也會借，但原PO實在無法接受於是多次婉拒，沒想到準婆婆還會問她，是不是可以把衣服送給未來小姑？讓她無奈地說「好歹那也是我血汗錢自己買來的啊...」。

最扯的是，男友今年情人節時送了個鑽戒給原PO，沒想到未來小姑一看到便囔囔要借，「說是跟衣服很搭什麼的，也想要給她男友一點壓力，不是很了解這到底是什麼心態？」原PO表示，因為不想讓男友難做人，就想說得過且過，但真的讓她不知該如何是好？於是尋求其他網友的幫助。

文章在PTT上引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「搬出去住吧，就是最好的拒絕了」、「這樣真的很誇張耶...嫁進去也不會開心」、「隨便和隨和只是一線之隔」、「衣服飾品就算了，要借婚戒真的有白目到」、「先租房，住一起以後有得抱怨」、「結婚前真的要清楚，還是在考慮一下吧」。

文章來源：PTT

「人死了這麼久幹嘛拜？」 她... 年輕人禁打罵教育才如此失敗？...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。