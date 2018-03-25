年輕人禁打罵教育才如此失敗？網友打臉：晚輩有樣學樣

2018年03月25日 18:09 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

許多人都曾聽過長輩大嘆「一代不如一代」，尤其在教育部宣布校園禁止體罰後，總愛提及「打罵教育才能改變台灣年輕人」，讓現代人不能理解，認為應該要向西方國家看齊，其中有網友忍不住發問「難道台灣年輕人只能透過被打被罵才能進步嗎？」

一名網友在《批踢踢實業坊》以「沒打罵教育，所以現在年輕人才如此失敗？」為題發問，表示身邊前輩總喜歡將「一代不如一代」掛嘴邊，常常憶當年被打罵的經過，並直言如今台灣年輕人就是少了打罵教育才會如此沒用，讓他聽後感到十分傻眼，「聽到這樣的說法，不覺得這樣很病態嗎？把人當成畜生對待，然後再說這樣多棒...難道台灣年輕人只能透過被打被罵才能進步嗎？那每次新聞上學童被打，提告的人是在想什麼？還是說只是想把自己的爛個性做合理解釋？」

對此，另一名網友則回覆，其實失敗的不是年輕人、也不是打罵教育，而是用打罵教育這一代的那些人，直言「教育不管是打罵還是用愛，最重要的都是身教和言教，小孩最初學習的方式就是模仿。」

他舉例自己所見「國外」與「台灣」身教差異，外國同事平常在外髒話亂罵一通，一旦面對孩子後態度大轉變，變得文質彬彬、氣質有禮，只為了讓孩子學習好榜樣；而台灣許多長輩則不在乎孩子是否在場，常常一開口就是髒話，結果小孩子跟著學，反遭暴打一頓，質疑「為什麼長輩可以講，小孩不能講」時，又可能因頂嘴再揍一頓，久而久之，孩子會理解為「講髒話會被打，所以我不能在那些能處罰我的人面前說髒話」。

他結論指出，「打罵教育教會晚輩的是『不能在我面前做不好的事』，而不是『這件事本身就不適合做出來』」，若將打罵教育與父母主詞轉換成「違停」和「警察」，理所當然會認為「違停會被抓，所以我不能在警察面前違停」，言下之意為「警察沒看到我就可以違停」。

他強調重點不在於處罰，而是牽涉到交通問題和公共安全，說髒話也是同理，正因為如此，台灣整個社會才會常常傳出偷雞鑽漏洞情形，企業文化也是如此，「做事不會考慮到別人，而只想到自己會不會受影響」、「長輩自己言行都是如此，讓晚輩有樣學樣，再來罵晚輩怎麼一樣學他們擺爛，最後得到『華人小孩需要被揍』莫名結論。」

文章曝光後，讓不少網友紛紛表示贊同，感嘆「上樑不正下樑歪」、「重點是在教育而不是打罵，只是很多人都只有打罵而不注重在教育」、「很多人只知道教訓，但自己卻當不了教育的榜樣」、「你對自己有像對孩子一樣嚴格嗎？教訓小孩不收拾東西前，自己東西有收好嗎？講髒話也同理」。