點眼藥水少了這動作 醫生提醒：藥效直接打折扣！

2018年03月26日 07:30 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

你點眼藥水的方式正確嗎？日前一名女子因罹患結膜炎，就診後點了好久的眼藥水，卻還是治不好！結果經醫生一問才知道，原來她點眼藥水完後沒有「閉眼吸收」，就是因為少了這個動作，使得藥效打折扣。

據中央社報導，一名開業眼科醫師陳祐瑲表示，許多的病人會因為眼睛疾病而點藥，有些人很快就好了，但有些人就是治不好，其實關鍵就是點藥水方式錯了！陳祐瑲說，點完眼藥水後，通常要閉眼「1到2分鐘」，有些藥物甚至需要閉眼3到5分鐘以上。

他指出，點完藥水後閉眼靜待，能讓藥物有充足的時間接觸眼表，讓藥物分子吸收進到眼球。如果點完藥水幾秒鐘後就眨眨眼結束，那麼眼球實際上吸收到的藥物量是微乎其微。他也舉例，像是治療青光眼(降壓藥)、虹彩炎(類固醇、散瞳劑)等進入眼球內的藥物，建議閉眼至少1到2分鐘，最好的話是3到5分鐘。

另外，治療眼表發炎的藥物，像是結膜炎、眼瞼炎、角膜炎，藥物在眼表角膜、結膜吸收，閉眼時間至少30秒以上，建議閉眼時間是1到2分鐘；倘若是治療兒童近視的阿托品，建議閉眼至少1分鐘，最好2到3分鐘，且通常在睡前點藥，點後直接閉眼睡覺，睡眠同時進行吸收。

根據台大醫院眼科部衛教資訊顯示，點完眼藥水後除了閉眼使其吸收外，也要避免眨眼睛，或用力緊閉雙眼，因為這些動作可能加速眼藥水流出眼睛，減少了藥效。還有，點眼藥水後若藥水溢出流到臉頰，其實不必擔心眼藥沒有點入眼睛然後又再多點，因為一般眼藥水一滴的份量是眼睛可容納的最大量的5至10倍，所以會流出來是很自然的。