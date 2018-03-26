躲了1800年！曹操遺骸找到了 「不封不樹」遺囑掀議論

2018年03月26日 07:00 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸河南省文物考古研究院於2016至2017年間，發現在河南安陽墓室內藏有3具遺體，經專家鑑定後認為，其中一名男性遺骸確定為曹操，而另外2名則為女性身分，一名年約50歲，一名20歲左右，身分未知。

綜合陸媒報導，河南省文物考古研究院公佈曹操高陵（俗稱曹操墓）包含外夯土基槽、神道、東部建築、南部建築等五大陵園主要結構；墓室內則發現3具遺骸，其中男性遺骸較為完整，研判年約60歲，幾乎可以確認就是曹操，而另2名則為女性身分，一名年約50歲，一名則為20歲左右，但由於遺骸不完整，身分則仍有待確認。

據《三國志．魏書．后妃傳》記載，曹操夫人卞氏是合葬進曹操墓，但卞氏70歲左右過世。因此專家推測，這2名女性遺骸身份極可能是曹昂之母和曹丕之母，「年齡大些的女性是曹丕母親，年齡輕的女性則是曹昂母親。因為曹昂的母親較劉氏早死。」

而根據《三國志．魏書．武帝紀》記載，建安二十三年，已至暮年的曹操下令：「古之葬者，必居瘠薄之地。其規西門豹祠西原上為壽陵，因高為基，不封不樹。」然而此次考古卻意外顛覆曹操「不封不樹」的遺囑，考古學家發現擁有上千平方公尺的建築遺跡，這說明曹操之子曹丕並未遵循曹操薄葬的遺囑。

對此，河南省文物考古研究院研究員周立剛則表示，這可能與曹丕的「忠孝」有關，是為了不讓父親的墓葬過於寒酸。

但曹操高陵發掘領隊另一名研究員潘偉斌則有另一番見解，他認為「不封不樹」是指在地面上不封土、沒有墳丘，也不樹立石碑，與地面建築無關，且文獻中也明確記載曹操高陵有地面建築，是禮制的需要，與薄葬沒有關係，而曹丕主動拆除曹操高陵地面建築，是為了防止後代盜墓。

此外，在曹操高陵旁邊還發現了另一個墓穴，此墓全被夯土填實，並無真正的墓室、也沒有發現墓主遺骸。有專家推斷，此墓應是曹操長子曹昂的衣冠塚，但由於曹昂死於與張繡的戰爭當中，最後也未找著遺體，很可能是曹丕在為曹操建墓時，同時也替哥哥建造一個衣冠塚。