俏護理師拒男友求歡 隔天驚見「破洞豬肉」讓她崩潰放生

俏護理師拒男友求歡 隔天驚見「破洞豬肉」讓她崩潰放生(圖/ 翻攝自微博)

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女護理師沒想到男友真的對「豬肉」下手。 女護理師沒想到男友真的對「豬肉」下手。(圖/ 翻攝自微博)

日前大陸一名22歲女護理師在網路上抱怨，提到某天男友向她求歡，但她因為身體不適所以拒絕，還開玩笑說「冰箱有塊豬肉，感覺應該不會比我差」；沒想到隔天做菜時驚見豬肉多了一個小洞，她得知原來男友真的跟豬肉「發生關係」，當下氣得決定放生。

有一名女護理師投稿到「關愛老實人」微博，她說自己近期都上夜班，所以身體又累又不舒服，平日與交往一年半的男友住在一起，某天晚上他想要和她恩愛，但女護理師因為身體不適便拒絕他；看到男友生氣的樣子，她忍不住開玩笑說，「冰箱有塊豬肉，你可以捅兩下，感覺應該不會比我差」，結果她就出門上班了。

隔天女護理師進廚房準備中餐時，居然看到超恐怖的景象，「冰箱裡的豬肉怎麼掉地上，包裝也被拆了」，她問男友發生什麼事情，但他什麼都不肯說，直到她仔細一看，發現豬肉上有一個小洞，她才氣得質問男友「是不是你幹的？」；男友打死不承認，女友一氣之下說要用水來驗證，看他下體泡水會不會浮油花，對方才鬆口坦承自己做的離譜行徑。

她因為男友誇張的行為，決定忍痛放生。 她因為男友誇張的行為，決定忍痛放生。(圖/ 翻攝自微博)

女護理師知道男友如此誇張的行為，氣得痛罵他「你就這麼飢不擇食」，對方也回說「是妳叫我這樣做的」；後來該女表示自己不是生氣而是心寒，因為聽到男友說「豬肉現在肉質變很好」的說法，讓她覺得「一個男人為了洩慾連豬肉都上，真的不會再跟他發生關係了」，更狠下心決定離開他，感嘆「不愛了」。

大票網友看完女護理師男友離譜的體驗，紛紛留言表示驚訝，「好噁心」、「這是什麼畫面」、「豬都不放過」、「我的天啊」、「這輩子不能直視整塊豬肉了」、「男友對得起死去的豬嗎」；不過，有不少人認為女護理師也該檢討，畢竟真的是她開口要男友這樣做的。

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