懷胎10個月生下女兒 助產士抱嬰笑：我和妳老公睡過

2018年03月26日 08:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

助產士應該是要幫忙孕婦分娩，但卻有助產士睡了孕婦的丈夫。英國一名產婦於2017年在利物浦婦女醫院（ Liverpool Women's Hospital ）產下女兒，但才剛生完孩子，就聽見助產士在她耳邊說出「我和妳老公睡過」，讓她當下相當崩潰。

根據《每日郵報》報導，孕婦瑞秋(Rachel，化名)懷孕不久後，擔任員警的男友就曾至西班牙海濱城市貝尼多爾姆（Benidorm）度假，回國後行為就變得相當詭異，每次產檢時都會找理由不去，甚至連分娩時都讓她獨自面對。直到生下女兒後，37歲助產士拉姆斯登（Joanne Lumsden）抱著她的孩子，說出「我和妳老公睡過」，之後甚至還說出兩人認識的細節、男方替她擦防曬油，與發生關係的過程。

37歲助產士拉姆斯登（Joanne Lumsden）(圖翻攝自臉書/One Born Every Minute)

初為人母的瑞秋表示，當助產士說出那句話後，我的孩子還抱在她懷中，她始終無法釋懷，將信任與自己託付給專業助產士，沒想到對方竟是小三，破壞她家庭的兇手。「我生女兒的美好回憶都被破壞，只要想到懷孕期間，丈夫與小三亂來，我卻還在她的手中照料，只要我還活著，就會想到這名曾經抱過我孩子的女人，曾與我的丈夫有一腿」。

據了解，由於拉姆斯登因涉嫌「沒有申報利益衝突」，目前已被醫院開除處分。院方也表示，在得知此事後也積極進行調查，而護理及助産理事會也正對相關人員進行紀律處理，對於孕婦的控訴也會做好溝通。而瑞秋也分享自己的故事，希望其他女性不要碰到類似經歷。