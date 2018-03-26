不能直接降落？東航空中放油救人 解答「30噸油去哪」

2018年03月26日 09:50 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

救人要緊！大陸東方航空24日於上海飛往紐約的MU587航班，飛行期間一名華裔婦女突感到身體不適，為了乘客的生命安全，最終決定在空中放30噸燃油，並緊急降落於阿拉斯加安克雷奇機場，所幸該名乘客送醫後並無大礙，而這起事件也引發關注，不少人也討論起「為何要放油才能降落？」

綜合陸媒報導，東航飛往紐約的航班，一名60多歲婦女於晚上7時左右，突然感到身體不適，且出現呼吸困難、抽蓄昏迷的狀況，情況相當危急，因此機組人員趕緊將患者移至商務艙，並用廣播尋求機上醫師協助，但苦於醫療設備不足，機師為了救人便決定在空中放油，並降落於阿拉斯加，讓該名乘客送往醫院救治。

飛機降落後，趕緊將病患送往醫院救治(圖翻攝自微博/東方航空)

降落一小時後，飛機再重新加油起飛，6小時後平安抵達紐約，而隔日該名女乘客也脫離險境。許多網友對於這次危機處理拍手叫好，但也有人提出問題「為何要放油才能降落？」、「放油是否為造成環境汙染問題？」。根據《看看新聞》報導，航空公司當時抱持「救人第一」的原則，不過一般來說，只有在面臨飛行安全與乘客生命安全危急的狀況，才會採取這項緊急措施，而此次的放油程序，也符合國際民航規定。

而對於「為何不能找機場迫降，而是需先放油？」的疑問，東航也解釋，由於機身當時重達282噸，已超過飛機最大著陸重量251噸，因此才會決定釋放30噸燃油，不僅可以保證機上乘客安全，也能替患者爭取到更多時間。而這30噸到底去哪？其實高空中的氣壓與溫度極低，油一旦接觸後就會霧化，且當時放油時正飛行於太平洋上空，油霧化後便會存在於太平洋上空的大氣層中，不僅能降低汙染也能減少對地面居民的影響。

東航也表示，多數機場附近都設有專門放油區，一旦有放油需求，機場管制人員就會進行指揮。而空中放油也並非隨時可行，必須依照標準程序進行，但空中放油必然會對環境造成一定的影響，因此他們也竭盡所能採取其他措施，將負面影響降到最低。而此次空中放油，在燃油方面已損失21萬人民幣（約新台幣97萬），成本損失初估約50萬元人民幣（約新台幣231萬元），而相關費用他們將自行承擔，更表示「燃油有價，生命無價」獲得網友讚聲一片。