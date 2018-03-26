翁抱20公斤硬幣河邊數錢 收藏家細看驚：能買豪宅了

2018年03月26日 11:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

你相信僅用「硬幣」能買豪宅嗎？大陸浙江杭州有一名老翁，日前在東河邊整理一箱硬幣，該箱重達20公斤，裡面的銅板面值1分、1毫都有，有圍觀的民眾表示，若有特定年份的硬幣，價值恐更高，還有收藏行家提到，裡面有不少已經停產的硬幣，價值可翻上萬倍。

綜合陸媒報導，老翁於10年前與妻子賣豆腐時賺得這些硬幣，並指家裡還有一箱，只是具體的數量並不清楚，不過總價絕對超過萬元，經過的路人則笑道「這些錢，可能可以在杭州買一套豪宅了」，面對旁人的戲言，老翁也不多加理會，提到自己不缺錢也不缺房「整理這些硬幣，就是為了傳給子女們留紀念」。

積少成多，不要小看銅板(圖翻攝自/杭州網)

不過有懂得收藏的行家細看後表示，老翁收藏的硬幣裡可能藏有珍寶，箱內大多為5分錢，也有不少1分、2分、1毫等的硬幣，指道「年份早的原光硬幣，目前價格很高」更舉例50年代的硬幣，幾乎都是數百元一枚，價值可翻好幾倍「1979年的5分硬幣；1980年的2分、5分硬幣；1981年的1分、5分硬幣，當年沒進入流通市場，如今每枚價值已高達數千元」。

「原光硬幣」是在印壓時，因金屬在模具衝壓下受到擠壓，因流動而形成金屬褶皺，而這褶皺在不同角度下，會產生旋轉的光芒，且當時未在市場上流通，不過還是有數枚被收藏家與內部人員帶出來。而中國人民銀行已決定於今年5月1日起，停止第四套人民幣100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角的紙幣，與1角硬幣在市場流通，目前行情已暴漲30%以上，老翁收藏的硬幣依此來看，能買到豪宅也並非不可能。