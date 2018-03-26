新娘遭大媽強壓頭行禮 嚇得她當眾痛哭砸捧花想逃婚

2018年03月26日 11:39 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

當美麗的新娘是許多女生從小到大幻想的事情之一，但在人生最重要的日子被氣哭那該有多難過！最近大陸網路上瘋傳一段婚禮的影片，新人準備拜堂成親時，新娘疑似不懂習俗沒行禮，豈料被一名大媽笑嘻嘻地從後方強壓新娘的頭，讓她當場甩掉捧花痛哭，更一度想離開現場「逃婚」。

據《看看新聞》報導，從影片中看到是一對新人的結婚典禮，新郎新娘在賓客見證下準備拜堂，但本來就不是每個人都清楚結婚習俗的各種流程，在行禮時只有見到新郎向父母彎腰行禮，新娘則是傻傻地愣在一旁；沒想到突然出現一名大媽從新人後方「出手」，用左手狠壓新娘頭、右手壓新郎頭，「逼」兩人90度彎腰鞠躬。

一輩子最重要的日子遇到無理大媽的誇張舉動，讓新娘當場嚎啕大哭。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

該名大媽笑嘻嘻地壓了兩人頭後，還試圖強壓第二次，但她誇張的行為馬上讓新娘爆氣揮手阻止，當下更丟下手中的捧花，直接走到旁邊嚎啕大哭，像是要「逃婚」；親友見狀趕緊安撫她的心情，才將新娘帶回拜堂的位置，但該名無理大媽只是站在一旁，露出一臉「有那麼嚴重嗎」的表情。

許多網友看完影片紛紛為新娘抱屈，留言砲轟無理大媽，「不能好好說嗎？這樣莫名壓頭誰會好受」、「新郎怎麼傻呼呼不懂保護新娘，這婚還能結嗎？最基本的尊重都沒給」、「無預警被人從後面突然壓頭，很容易受傷」。