屁孩猛推懷孕表舅媽 理直氣壯回「想看會不會流產」

2018年03月26日 12:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

懷孕期間只要稍有不慎，都有可能導致流產。大陸一名女網友表示，日前親眼看見就讀國小四年级的外甥，竟從背後試圖推倒，他懷孕四個月的表舅媽，所幸女網友及時跪下，以肉身扶住她的嫂子，才沒有釀成嚴重後果，事後詢問外甥為何有此舉動，他竟不以為意的表示「想看會不會流產？」

女網友「三倍氫二氧一」在論壇《知乎》表示，當時她與懷孕四個月的嫂子在客廳聊天，沒想到她姑姑的孫子(外甥)竟從背後推她的嫂子，女網友嚇得趕緊雙膝跪地扶住她，用肉身緩衝才沒有造成傷害，但對於外甥的行為她相當不滿，因此質問對方為什麼要推人，沒想到他竟回「我看電視上的孕婦摔了會流產，就想推倒她看看會不會也流產」。聽完此話後，女網友氣得爆打外甥。

女網友在論壇分享親身經歷(圖翻攝自/知乎)

事後，女網友的哥哥得知此事後，也開心的買耳機犒賞她，而外甥也不敢靠近表舅媽一步，她將這起事情PO文分享，許多網友紛紛支持她的做法「適時的暴力管教是必要的！現在孩子都知道16歲以下犯案警察不管，家長再不揍，那還得了！」、「把他的腦袋往牆上撞。他問為什麼？就說電視劇裡要麼撞失憶、要麼撞死，想看看你是哪種」、「人家差點流產，奶奶居然還抱怨自己孫子被打的太重。果然熊孩子都有一個無限溺愛、毫無道德是非觀念的家長」。

還有人分享類似經歷「我懷孕到小姑子家，同樣被她家熊孩子過，用腳故意拌，我差點倒了。幸好我眼明手快的扶著桌子，當時心跳特別快，肚子裡寶寶胎動也很厲害，熊孩子就說想試試能不能把我絆倒。我當時差點氣哭，又怕又氣，小姑子就輕描淡寫的說了一句『不可以這樣，會把舅媽絆倒的』。」