看完牙醫手掌驚見「藍色腫塊」 狂掉12kg急就診竟是心臟出問題

看完牙醫手掌驚見「藍色腫塊」 狂掉12kg急就診竟是心臟出問題(圖/ 翻攝自臉書《The New England Journal of Medicine》)

友善列印

看牙齒竟然也會引起其他疾病！加拿大一名27歲男子接受牙醫診治後，數天後手掌居然長出「藍色腫塊」，甚至短時間內體重狂掉12公斤；所幸該男及時就醫，醫師確診為可能致命的「心內膜炎」(endocarditis)，而更推測應該是在接受牙科手術時，口腔受到細菌感染才會引起這些症狀。

新英格蘭醫學期刊(The New England Journal of Medicine)在臉書粉絲專頁發文，最近加拿大有一名27歲男子在看完牙醫後，有接受相關手術療程，返家幾天後右手掌起先出現不明的紅斑，兩個星期後居然變成藍色，還隆起一個像是被蟲叮咬的大腫塊，加上還有腹痛的狀況；最令他驚恐的是，短時間內他的體重驟降12公斤，嚇得他馬上就醫治療。

從男子發生的症狀外，他還有盜汗、發燒和食慾不振的現象，醫師採取他的唾液樣本檢驗，竟發現他口腔內對「嗜熱鏈球菌」(streptococcus salvarius)呈現陽性反應，因此推斷他應該是在接受手術時，牙齦出血或發炎導致鏈球菌從口入，進而引起心內膜炎。

而該男因為罹患心內膜炎，他的心臟動脈瓣膜受到感染，才會出現手掌心「藍色腫塊」的動脈瘤；慶幸的是，他及時就醫診治，並透過手術治療動脈瘤並更換心臟瓣膜，目前身體狀況才得已恢復穩定。

人跟人的關係就像包紅包 包出... 八方雲集招牌不是鍋貼？網友狂...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。