看完牙醫手掌驚見「藍色腫塊」 狂掉12kg急就診竟是心臟出問題

2018年03月26日 12:55 邱柏玟

看牙齒竟然也會引起其他疾病！加拿大一名27歲男子接受牙醫診治後，數天後手掌居然長出「藍色腫塊」，甚至短時間內體重狂掉12公斤；所幸該男及時就醫，醫師確診為可能致命的「心內膜炎」(endocarditis)，而更推測應該是在接受牙科手術時，口腔受到細菌感染才會引起這些症狀。

新英格蘭醫學期刊(The New England Journal of Medicine)在臉書粉絲專頁發文，最近加拿大有一名27歲男子在看完牙醫後，有接受相關手術療程，返家幾天後右手掌起先出現不明的紅斑，兩個星期後居然變成藍色，還隆起一個像是被蟲叮咬的大腫塊，加上還有腹痛的狀況；最令他驚恐的是，短時間內他的體重驟降12公斤，嚇得他馬上就醫治療。

從男子發生的症狀外，他還有盜汗、發燒和食慾不振的現象，醫師採取他的唾液樣本檢驗，竟發現他口腔內對「嗜熱鏈球菌」(streptococcus salvarius)呈現陽性反應，因此推斷他應該是在接受手術時，牙齦出血或發炎導致鏈球菌從口入，進而引起心內膜炎。

而該男因為罹患心內膜炎，他的心臟動脈瓣膜受到感染，才會出現手掌心「藍色腫塊」的動脈瘤；慶幸的是，他及時就醫診治，並透過手術治療動脈瘤並更換心臟瓣膜，目前身體狀況才得已恢復穩定。