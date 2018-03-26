無聊當有趣！惡男助跑踹無辜女 這一腳讓他慘賠216萬元

無聊當有趣！惡男助跑踹無辜女 這一腳讓他慘賠216萬元(圖/ 翻攝自YouTube影片)

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網紅蒙泰亞萊格雷的惡作劇影片讓他賺到點擊率，但他的一腳也讓他得賠償216萬元。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

現在有越來越多素人會拍攝各種新奇古怪的影片吸引觀眾，西班牙有一名網紅蒙泰亞萊格雷(Mario Garcia Montealegre)2015年時在路邊錄了一段惡作劇影片，他隨意飛踢路邊的無辜婦人，導致對方因傷整整75天無法工作；最後被告上法院，打了3年的官司，他的這一腳也讓他得賠償6萬歐元(約新台幣216萬元)。

據《每日郵報》報導，來自西班牙的一名網紅蒙泰亞萊格雷在2015年2月時，請友人拍攝他在路邊的惡作劇實況，想藉由惡搞影片賺取點閱率，他就在街頭上隨機挑選一名正在等待過馬路的婦人，竟從後方助跑飛踢她的小腿，導致她當場「屁股著地」跌倒，兩人還笑得不亦樂乎。

蒙泰亞萊格雷也馬上將這段惡作劇影片分享到網路上，當時賺到不少點擊率，但該名無辜婦人卻因為他的飛踢，當下就已經痛到站不起來，就醫檢查後發現腳踝扭傷、手腕和左膝都有輕傷，儘管沒有傷到脊椎和神經，但導致婦人整整75天不能工作。

婦人氣得決定對蒙泰亞萊格雷提告求償4.5萬歐元(約新台幣162萬元)，蒙泰亞萊格雷也發現事情鬧大了，才主動向警局自首。經過3年的訴訟，檢察官也要求他賠償婦人4.5萬歐元(約新台幣162萬元)，但蒙泰亞萊格雷為了表示自己的歉意，主動提高賠償金額，他惡作劇的一腳讓他最後得付出6萬歐元(約新台幣216萬元)。

文章來源：Daily Mail

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