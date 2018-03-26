餐廳供單包「海苔」！他想包飯吃 撕開才驚覺誤會了

餐廳供單包「海苔」！他想包飯吃 撕開才驚覺誤會了(右圖翻攝自推特/石黒正数/左示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

不少餐廳會提供溼紙巾，方便顧客在用餐後清潔，而我們認知裡的「溼紙巾」都是白色，若是換了其他顏色，你第一眼能認得出來嗎？日本有一名漫畫家至餐廳用餐，期間撕開店員附贈的「海苔」欲享用，沒想到才發現自己誤會大了。

日本漫畫家石黑正數（@masakazuishi）日前至餐廳用餐，期間吃到剩飯時，於是決定拿出店員一開始附的「海苔」，想包著飯一起吃下吐，沒想到他撕開包裝後，才發現那黑色物品根本不是海苔而是「溼紙巾」，讓他感到相當有趣並PO出照片，也引發網友討論，獲得4.1萬網友按讚及2萬次分享。

許多網友看了也表示「如果是我碰到，一定會被騙」、「沒撕開的話，我永遠都不知道它是撕紙巾…」，還有人提出疑問「為什麼要用黑色啊？這樣好難知道自己有沒有擦乾淨」、「我比較喜歡白色，看到擦下來的汙垢比較安心」，也有網友表示「其實只要仔細看包裝上的英文，就會發現它是溼紙巾。但通常沒有人會去注意」。事後也有網友分享，曾經用過「彩色溼紙巾」。

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