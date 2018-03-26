餐廳供單包「海苔」！他想包飯吃 撕開才驚覺誤會了

不少餐廳會提供溼紙巾，方便顧客在用餐後清潔，而我們認知裡的「溼紙巾」都是白色，若是換了其他顏色，你第一眼能認得出來嗎？日本有一名漫畫家至餐廳用餐，期間撕開店員附贈的「海苔」欲享用，沒想到才發現自己誤會大了。
食事処にて、お米が余ったら食べようと思っていた海苔がオシボリだった時の俺の気持ちが分かるか？ pic.twitter.com/oFSM1MHSXS— 石黒正数 (@masakazuishi) 2018年3月25日
日本漫畫家石黑正數（@masakazuishi）日前至餐廳用餐，期間吃到剩飯時，於是決定拿出店員一開始附的「海苔」，想包著飯一起吃下吐，沒想到他撕開包裝後，才發現那黑色物品根本不是海苔而是「溼紙巾」，讓他感到相當有趣並PO出照片，也引發網友討論，獲得4.1萬網友按讚及2萬次分享。
許多網友看了也表示「如果是我碰到，一定會被騙」、「沒撕開的話，我永遠都不知道它是撕紙巾…」，還有人提出疑問「為什麼要用黑色啊？這樣好難知道自己有沒有擦乾淨」、「我比較喜歡白色，看到擦下來的汙垢比較安心」，也有網友表示「其實只要仔細看包裝上的英文，就會發現它是溼紙巾。但通常沒有人會去注意」。事後也有網友分享，曾經用過「彩色溼紙巾」。
色んな色ありますよね… pic.twitter.com/1al8mnF5wu— おねもおん (@onemoon_518) 2018年3月25日