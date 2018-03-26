「超兇包子西施」改賣水餃！男客暴動狂買萬顆

2018年03月26日 15:19 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

高雄正妹「DiDi」牟亞玓3年前遭網友偷拍而爆紅。(圖／翻攝instagram）

3年前因幫忙家裡賣包子遭偷拍而爆紅的高雄正妹「DiDi」牟亞玓（牟宸秝），因驚為天人的外貌吸引不少男客光顧朝聖，自從爆紅後生意興隆，甚至常遇見瘋狂粉絲示愛，近日有粉絲注意到她轉行改賣水餃後，一次向她訂購了1萬多顆水較，讓她是哭笑不得！

據了解，「DiDi」牟亞玓家中經營包子店，位在高雄市楠梓區，白天平時沒事就會到店裡幫忙，因清新亮眼外貌及火辣身材受到注目，被網友拍下後在網路瘋傳，進而登上媒體版面掀起熱議，吸引民眾紛紛前往朝聖。

「包子西施」牟亞玓近幾個開始改賣水餃，再度掀起網友暴動。(圖／翻攝instagram）

根據《蘋果日報》報導，牟亞玓表示，自從爆紅後常遇見瘋狂粉絲示愛，就連去買個咖啡，都會被店員認出來，甚至還收過受刑人從監獄裡寄出的信件。為了維持完美形象的她，每每在賣包子前都會特別打扮，除了上妝之外，還把頭髮吹成浪漫大捲，不過她坦言「其實我最擅長的是包水餃」。

近日，有眼尖粉絲發現她改賣水餃後，一次就向她訂購1萬多顆水餃，讓她是受寵若驚，也再度引起網友暴動，紛紛大讚：「人正真好！」、「我要去買了」、「這個可以娶！」