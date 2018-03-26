2018年03月26日 16:06 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

連醫師都搞錯！「英國男」活到19歲 才知自己是女人(影片來源/youtube/DarkLeeLisa)

男性與女性的身體性徵不同，我們很快就能辨認。但英國一名女子因患有罕見疾病，導致醫師也判斷錯誤，使得心裡住著「女孩」的她，被逼著要以男孩的模樣活著，由於個性較為柔弱，同儕也因此嘲弄她，直到19歲那年，她才知道自己是「女兒身」。

綜合外媒報導，現年36歲的麗莎(Lisa-Lee Dark)是英國歌劇演員，出生時被醫師判定為男性，因此當時父母替她取名為李(Lee Dark)，但她的行為卻與其他男生不同，她的性格較為柔弱且女性化，而她唯一的朋友也是女生，因此經常被受到同儕取笑是「同性戀」，有人會朝她吐口水、扔石頭或丟狗糞，使得她過得生不如死。

直到15歲那年，她被確診罹患先天性腎上腺增生症（CAH），導致她在胎兒階段，過度曝晒於雄性激素睾酮中，刺激她的女性性徵過於明顯，使她的生殖器凸出，看起來像是男性性器官，儘管她有完整的卵巢，醫師仍然容易被此搞混。甚至到青春期發育時，她的胸部不斷生長，但醫師誤以為她出現「雌雄同體」的狀況，因此開始替她施打雄性激素，這也使得她體重不斷增加。

荒唐的是，麗莎活到了19歲，醫師才發現錯誤，最終認定她為「女性」，但她卻感到相當痛苦，因為她的模樣根本「不像男也不像女」，如今她將自己歸類為較女性化的「跨性別者」。她憶訴，當得知自己患病且僅能活到25歲時，反而感到解脫，由於小時候經常被欺辱，也對她產生極大的陰影，直到接觸音樂後，她才找到了希望，更發了人生第一張專輯「如果沒有音樂，我可能活不到現在」。