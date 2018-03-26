正妹軍官照片擺夾娃娃機搞招募 網友：這樣也行？

正妹軍官照片擺夾娃娃機搞招募 網友：這樣也行？（圖／翻攝《解讀國軍軍事新聞》臉書）

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／綜合整理

國軍募兵手法花招百出，日前才有女軍官在臉書招募，以「我想找個人陪我，你願意嗎？」為題，引起外界熱議，如今又有網友發現招募新手法，一名女士官將軍裝照、Line ID貼在夾娃娃機上，並附上1年期志願役軍官招募資訊，引起網友熱議。

《解讀國軍軍事新聞》臉書專頁16日貼出一張照片，只見照片上方用大大字寫著「招生招到住在娃娃機裡面」，裡面貼著名為葉怡秀的女士官軍裝照以及志願役軍官招生資訊，而商品架上擺放著各式彈藥及手榴彈模型存錢筒，玻璃板則用粉色麥克筆寫下「精神答數」。

從招生文宣可見，上頭寫著「你還在認為軍中有一塊面紗遮著？你還在認為進軍中等於墳場嗎？你還在以為穿上迷彩人生黑白嗎？你還在認為軍中等於剝奪自由嗎？你還在認為軍中工作凹來凹去嗎？你還在覺得裡面休假不正常嗎？那都是老觀念，都21世紀了，請更新好嗎？」而下方則用黑體大字標明條件、待遇，以及個人聯絡方式，最後強調「沒有國，哪有家？」

照片曝光後，引起網友熱議，有網友大讚「有創意哈哈」、「我記得退伍前總士官長曾對我說要把軍職當事業經營，她真的把這句話體現出來了」、「太強大了」；但也有網友不認同，「真是無下限」、「病急了，就亂投醫了」、「會有這樣的現象表示裡面一定有問題啊，一個好的工作環境還怕找不到人？」

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