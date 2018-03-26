塵封2千多年的酒什麼滋味？陝西出土秦國「美酒」

塵封2千多年的酒什麼滋味？陝西出土秦國「美酒」（圖／翻攝《中新網》）

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大陸陝西省考古研究院近日公布考古結果，日前在西安附近一處秦人墓葬中發掘出多件寶貴文物，其中包含了一柄保存完整的銅劍及一個密封良好的銅壺，而銅壺裡面還盛裝了距今2000多年的古酒，儘管不是首例，但卻相當罕見！

綜合陸媒報導，陝西省考古研究院18日透露，考古人員在西咸新區空港新城南發掘古墓葬56座，其中戰國晚期至秦代墓葬有49座、漢代墓葬1座和清代墓葬6座，出土遺物超過260件。其中在一座戰國時期的秦墓中發現了一柄保存完整的銅劍及一尊銅壺，而銅壺中還保留2千多年前的「古酒」。

銅壺、壺口密封物及液體。（圖／翻攝《中新網》） 銅壺、壺口密封物及液體。（圖／翻攝《中新網》）

銅壺屬於青銅禮器，是古代盛裝酒類液體的容器，而銅鼎則用來放置食物。按照周禮制度，墓中出土的銅壺多與下葬過程中的獻祭儀式有關，埋藏時大多裝有酒類，但隨著時間及銅壺質地各方面影響，能保存至今相當罕見。

陝西省考古研究院助理研究員張楊力錚對此表示：「此次出土銅壺的口部以植物條捆紮住粗麻布進行密封，非常意外地在裡面發現了約300毫升的液體，呈現乳白色帶些渾濁。經過相關單位科學檢測後，發現液體中含有較高的羥脯氨酸、谷氨酸等氨基酸，以及少量任二酸、月桂酸等脂肪酸，屬於酒類物質，類似今天的釀造酒（米酒）。」

研究員指出，此次在文物中發現酒，不僅體現秦國對於周禮的繼承和延續的表現，還展現了秦朝的酒業釀造水平，對研究秦咸陽城文化面貌具有重要意義。

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