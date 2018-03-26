肯德基飲料沒特色？網友打臉：這2款必點！

肯德基飲料沒特色？網友打臉：這2款必點！（圖片提供／肯德基）

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／綜合整理

台灣速食業競爭激烈，餐點種類不斷推陳出新，只為了抓住消費者口味及提供更多選擇，然而近日卻有網友認為肯德基在「飲品」方面落後其他業者，選項少又沒特色，建議更換供應商，掀起網友正反面熱議，其中多數網友認為肯德基「紅茶」與「玉米濃湯」為必點，甚至打敗了其他速食業者！

一名網友在《批踢踢實業坊》發問，提到台灣速食界龍頭麥當勞與可口可樂集團合作，在飲品上有可樂、雪碧、芬達、美粒果等選項，而肯德基則與百事可樂結盟，飲品多與麥當勞大同小異，似乎沒有讓人感到驚豔的飲品，對此他建議可找蘋果西打、麥根沙士、黑松汽水等公司合作，讓消費者有更多選擇，「飲料都有封口機還不進化一下飲料的品項，KFC的飲料為何這麼廢？」

文章曝光後，掀起網友熱烈討論，其中多數網友建議將飲品換成「冰紅茶」和「玉米濃湯」，並表示冰紅茶在改版後去掉了檸檬味，喝起來相當順口，「喝紅茶啊，不識貨」、「罰你去喝紅茶」、「紅茶好喝，不知道什麼時候改的，很像摩斯」、「光是有紅茶就夠了」、「肯德基的紅茶、奶茶都屌打麥當勞」。

還有不少網友力推玉米濃湯，雖然需要多花6元加購，但可以說是物超所值，「必換濃湯」、「肯德基的玉米濃湯打爆麥噹噹」、「肯德基比較像是馬鈴薯濃湯」、「加了馬鈴薯，有濃好喝」。

另外，也有網友建議速食業者能嘗試和其他廠牌或手搖飲料店合作，肯定能夠吸引更多族群，「應該跟50嵐、茶湯會、圓石合作」、「應該可以嘗試黑松沙士 ，絕配」、「為什麼飲料機都不放蘋果西打或維大力？」

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