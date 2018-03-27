內分泌失調的肥胖該怎麼減？

2018年03月27日 07:15 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

提到肥胖與自律神經失調，就不能略而不談「內分泌」

臉色很差、青春痘冒個不停……可能是「內分泌失調」

手腳冰冷、生理期不順……可能是「內分泌失調」

吃多不飽、吃少不瘦……一樣可能是「內分泌失調」

到底什麼是內分泌？而它又為什麼會失調呢？

答案仍然與自律神經有關，因為人體生理機制的運作，無時無刻都在展現「牽一髮而動全身」的真理，舉凡自律神經失調者，內分泌也往往容易跟著出狀況啊！

內分泌其實就是荷爾蒙，人體各項生理機制需要各種不同的荷爾蒙來協調運作，分泌過多或不足，都可能導致該項生理機制無法順暢運行，而其中與肥胖最有直接關連的（其實各項荷爾蒙或多或少都有關連喔～畢竟是牽一髮而動全身嘛～），是瘦體素與生長激素。這是兩種所有減肥人，都應該熱烈歡迎並張開雙臂緊緊擁抱的荷爾蒙！

瘦體素或稱瘦素，原文為Leptin，主要作用為抑制食慾與增加熱量消耗，長期來說，人體內瘦體素濃度、活性的高低，與體脂肪的比例成反比，瘦體素濃度和活性越高的人，體脂肪往往越低，呈現於外的體態較為健美。除此之外，瘦體素還有活絡交感神經、抑制副交感神經的作用，因此可以讓人感覺較有精神、充滿活力。

生長激素也稱成長激素、生長荷爾蒙或成長荷爾蒙，原文為Human Growth Hormone，縮寫為HGH。它對人體非常非常重要，小至細胞，大至骨骼與肌肉，體內外各種器官的成長與它的分泌均息息相關。若從減肥的角度考量，生長激素則有增加肌肉與減少脂肪的雙重妙用。

增加肌肉：

生長激素可促進蛋白質合成，幫助肌肉細胞的增生與強化，而肌肉又是我們消耗熱量的好幫手。

減少脂肪：

生長激素對脂肪細胞的作用也是雙管齊下，除了抑制脂肪細胞繼續肥大之外，由於脂肪細胞上有生長激素的受體，兩者相互結合就能啟動脂肪細胞的分解，讓我們成功甩脂。

簡單來說，瘦體素會對身體說：「你飽了，你有足夠的熱量了，你不需要再進食了」；而生長激素則會告訴身體：「把脂肪拿出來用吧！分解它！燃燒它！」聽起來是不是很振奮人心啊！

那要怎樣才能讓瘦體素與生長激素大量分泌呢？

簡單說是睡飽點、睡好點。

當我們進入深層睡眠狀態時，大腦就會指示這兩種激素好好分泌，讓人感覺飽足（瘦體素）並且分解脂肪（生長激素），而「睡好」對減肥的幫助還不只有這樣而已，良好的睡眠品質可以使人的新陳代謝率，維持在高速運轉的狀態，同樣是減肥者所迫切需要的。