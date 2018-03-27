高學歷正妹染毒數月變「咕嚕」 閨蜜2年半後驚爆恐怖現況

2018年03月27日 07:57 邱柏玟

毒品真的不要碰！兩年半前有一名女子在網路上求助，自己的閨密居然染上毒癮，讓原本是高學歷、高顏值的正妹，沒幾個月就讓她變得歇斯底里又精神渙散，而近日又瘦到不成人形、頭髮和牙齒掉光，甚至眼睛因為病毒或細菌感染失明；她衷心地勸世，「不要傻傻的，用了就回不去了」。

昨(26)日有一名女子在《批踢踢實業坊》發文，提到自己先前有向網友求助關於好姊妹吸毒的事情，過了兩年半的時間，她認為應該要將後續發展告訴大家。兩年半前她得知好姊妹吸毒，不知道應該怎麼辦才能將她拖離毒品，當時好姊妹因為吸毒的關係，外表看起來精神渙散、虛弱無力，連正常「有邏輯」的說話都沒有辦法，更因此無法工作，四處借錢度日。

原PO表示看到好姊妹變成這個樣子，真的覺得她很可憐也需要幫助，但真的無能為力，昨日她特地分享好姊妹這兩年半的近況，希望能勸更多人走回正軌。她說好朋友們得知好姊妹吸毒的狀況，大家出錢出力只願能拉她一把，但最後因為當事人不願意，也搞得眾人心力交瘁。

好朋友們無能為力的狀況下，只能將當事人交給她的家人，她的家人更一度報警處理，但是卻「完全沒有用」，她說警方若不是現場抓到吸毒的話，也沒辦法插手處理，而當時朋友們也從當事人身邊一一退場；直到最近所有朋友收到當事人的簡訊，原來她因為吸毒的關係已經失明，正在醫院準備開刀。

畢竟大家朋友一場，儘管所有人不願再想起這件事，仍一起到醫院探望吸毒的好姊妹；他們到醫院後看到她全都驚呆，因為好姊妹本來是一名高學歷正妹，現在卻「瘦得不成人形，頭髮都掉光了，牙齒也掉光了」，眼睛也因為病毒或細菌感染而失明。

最後原PO表示自己會寫出好姊妹吸毒的後續，是希望能讓大家引以為戒，「毒品，真的千萬千萬不要碰」，當身邊的朋友或是男朋友叫你試試看時，都應該馬上離開他們，因為「用了就回不去了」。

許多網友看完這篇「勸世文」，紛紛感慨地表示，「碰毒真的誤一生」、「你們一定都心力交瘁了」、「你們仁至義盡了，家人也好可憐」、「毒與賭，誤一生」、「妳真的是很棒的朋友，已經為她做夠多了」、「吸毒就沒救了，這種人離越遠越好」、「吸毒除了自己願意被關強迫戒除，其他無解」。

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