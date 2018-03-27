「老娘不幹了」引爭議！ 她高EQ回信反擊 網讚爆

2018年03月27日 09:16 杜炤佑

先前一名網友在臉書分享妻子寫的「離家信」，因為兩人正在就讀幼稚園的兒子太過頑皮，讓媽媽氣得在兩年前寫了兩張信準備離家出走，兩年後又寫出「自己去找一個新媽媽」的離家信給兒子，引起網友熱議。不過文章曝光後，自稱「舊媽媽」的原PO因此爆紅，收到不少酸民攻擊，怒罵她「雜種媽」，讓她霸氣親自回信了。

在一名男網友在臉書「爆廢公社」PO文表示：「我兒子又惹我老婆生氣了！我看這次可以真的幫他找新媽媽了」，同時附上妻子的離家信。只見信中寫著，「兩年前的今天你惹怒你老娘我，那時我寫了整整兩張信紙，以為你會反省…兩年後的今天，你讓我完全崩潰，我現在只想對你說，老娘不幹了，你自己去找一個新媽媽來照顧你」，最後還屬名「即將離開你的舊媽媽」。

原PO妻子因為受不了兒子太頑皮，氣得寫出「離家信」，要兒子自己去找新媽媽。(圖/爆廢公社二館)

「離家信」曝光後，引起許多網友熱烈迴響，紛紛笑說「恭喜你可以換老婆了」、「爸爸：好兒子，林北總算沒白疼你」、「老爸暗爽中」、「搞了老半天，小孩才讀幼稚園，這個媽媽是想唬誰啊」。

不過在這些正面留言中，卻有酸民抨擊該位媽媽是「雜種媽」，讓本尊氣得決定親自寫信反擊。昨（26）日「舊媽媽」就在「爆廢公社二館」PO出新貼文，寫道：「我是那天又被兒子氣瘋而寫信的舊媽媽......，基於新媽媽到現在還沒有人上門應徵，所以我放心不下那總是惹我血壓飆高、差點中風的白目兒子。」她說，沒想到當時的貼文會引起這麼多人的關注，還上了新聞，對於一些網友的酸言酸語，也是笑笑就過了，但竟有人罵她「雜種媽」，「哇靠...老娘現在真的很好奇那個人，並且想問...品種人，你的血統證明書拿出來瞧瞧。」

她親自回信反擊酸民。(圖/爆廢公社二館)

對此，網友也紛紛誇讚原PO的EQ高，「這個媽媽好霸氣，我喜歡XD，字真的好看」、「舊媽媽超狂」、「品種證明書，笑死」、「舊媽媽的霸氣帥翻~」、「欣賞妳」、「只能說認真就輸了，這只是媽媽的一種娛樂，哈哈喜歡這種幽默感，小孩因（應）該很快樂」。