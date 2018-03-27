三寶停路中央滑手機！惹火壯漢 「連人帶車」被扛走

三寶停路中央滑手機！惹火壯漢 「連人帶車」被扛走(圖翻攝自臉書/Đại Kỷ Nguyên - Tin nhanh)

友善列印
/綜合報導
三寶停路中央滑手機！惹火壯漢 「連人帶車」被扛走

馬路三寶無所不在，經常做出離譜脫序的行為，造成其他用路人的困擾。日前在網路上瘋傳，一名女子在車水馬龍的道路上不顧他人，竟直接停在馬路中間滑手機，當下許多民眾紛紛選擇避開，不過有一名壯漢老外看不下去，索性下車奪取對方手機，更連人帶車將她拉到馬路旁，讓不少網友大讚「帥氣！」

網友將影片上傳至臉書「Đại Kỷ Nguyên - Tin nhanh」，事情疑似發生於越南，該名女子停在馬陸中間許久，而且離譜的滑起手機，造成嚴重堵車的現象，許多人經過時僅繞過她離開，期間駕駛開到女子後方，不斷的按喇叭示意她離開，但女子並未多加理會，依舊老神在在地玩手機。

而該名外籍駕駛便被惹怒，隨即下車試圖催動女子機車油門，想逼對方至路邊停靠，但機車疑似被按住煞車，因此根本無法挪動，外籍駕駛索性奪取對方的手機，並「連人帶車」將她拖到路邊，由於女子根本敵不過壯漢的力氣，只能順著對方被挪至路邊，之後駕駛便將手機交給路旁的員警處理。

該段影片目前已累積745萬觀看次數，又被轉發至《爆廢公社》，許多網友都大讚該名駕駛的做法「車主好霸氣」、「最後那個是交通警察嗎？還跟他點頭致意」、「看她被拖走好舒壓」、「好強，直接連人帶車拉去旁邊」、「第一次看摩托車抬起來。神奇...」、「為什麼堅持要當人肉路障？」

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