世界第一醜！這隻羊要價200萬 網友看完嚇到做惡夢

2018年03月27日 10:16 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大馬士革山羊是相當罕見的品種，但因為外表怪異常常嚇到不認識牠們的人。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

最近網路上瘋傳一段「怪獸羊」影片，牠的額頭突起如腫瘤般，嘴巴周圍的肌膚更是全部皺在一起，和常見的羊隻長得相當不一樣，但這隻羊並非基因突變的怪物，牠是大馬士革山羊(Damascus goat)；牠的主人拉瑪丹(Ahmed Ramadan)日前特地拍攝影片分享，但許多網友看完都嚇壞，甚至直言會看到做惡夢。

綜合外媒報導，這隻大馬士革山羊是敘利亞、埃及的罕見品種，牠們出生時有一對非常長的耳朵，年幼時的長相和一般品種的山羊相差不遠「比較正常」，但隨著年紀增長，牠們的長相開始像是「被車撞」，額頭突起的程度就像是腫瘤，而表面肌膚顏色暗沉，嘴巴周遭都皺在一起。

雖然牠的外貌怪異，但牠全身上下利用率極高，牠出產的羊奶、肉、皮膚都有價值，一隻羊要價高達5萬英鎊(約新台幣200萬元)，而據說大馬士革山羊奶容易消化，所以是不少奶酪生產商的熱門選擇之一。

而拉瑪丹特地拍攝自己飼養的大馬士革山羊分享到網路上，短短幾天就吸引大票網友觀看，許多人都被牠的怪異外貌嚇壞，紛紛驚呼「長得太醜了」、「好嚇人」、「如果我住在那裡，一定常做惡夢」；但另一派網友認為不該以貌取「羊」，牠的價值不該用外表去評斷，「牠們本來能成為人們喜歡的動物，卻因為外表的關係，所以沒人願意給牠們機會，好好了解牠們」。