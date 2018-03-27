剛分手火車上落淚！陌生情侶遞衛生紙 她一句話網笑翻

2018年03月27日 11:01 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

人在最脆弱時，陌生人一個貼心舉動，都會感到無比的溫暖。一名女網友近日與男友分手，搭乘火車時想起與前男友的點滴，讓她不禁難過的落下眼淚，原本以為沒有人會發現，沒想到旁邊一對情侶竟默默遞給她衛生紙，讓她內心溢滿溫暖，更逗趣的表示「超級暖的，衛生紙那麼貴…」。

一名女網友在「爆廢公社」表示，昨日與男友分手，一個人搭乘火車時看著窗外，想起過去的點滴，讓她忍不住落淚，原本用手輕輕擦拭，以為沒有人會發現「結果旁邊的情侶，拿了衛生紙給我，超級暖的！衛生紙那麼貴…，謝謝你們，祝你們幸福」。

女網友儘管分手很難過，不過PO文相當逗趣，讓許多網友都笑了(圖翻攝自/爆廢公社)

而此PO文也引發網友討論，許多人都感到相當感動，紛紛表示「證明了社會上還是有溫暖的...加油」、「看到倒數第二句話就笑了。這麼開朗的好女孩，一定很快就會有好男人發現她的」、「一張衛生紙平時可能覺得微不足道，但此時顯得彌足珍貴，這張衛生紙無價！」，還也有人笑著說「原本難過想哭，但看到最後一句就笑出來了」、「抱歉看到中間我笑了...加油！」

也有人分享自己的故事「我坐火車時也哭過，隔壁的人真的拿面紙給我擦淚」、「上次坐火車旁邊，也是有一個女生一直哭，哭了好幾站，我也默默的塞了兩包面紙給她」、「真的！之前跨年在捷運哭，外勞朋友還送上衛生紙給我。暖心！」、「有一次在捷運站出口，跟男友講電話吵架爆哭，遇到一個路人，從我面前經過又走回來，結果塞兩張衛生紙給我，感動到又滴兩滴淚了」。