打烊前點餐有錯？女店員笑嘻嘻朝食物吐口水 客人崩潰開戰

2018年03月27日 11:32 邱柏玟

梅德普倫和友人去捲餅店消費，卻遇到態度惡劣的店員，甚至朝她們的食物吐口水。(影片/ 取自臉書@ ShaeLynn MadPlume)

服務業最怕遇到奧客，但客人卻不想碰到這種員工！日前美國蒙大拿州有一名女子梅德普倫(ShaeLynn MadPlume)和友人到連鎖捲餅餐廳消費，一名女店員疑似因為不滿她們在打烊前才來，會耽誤她下班，居然當著她們的面朝食物吐口水，還帶著「專業笑容」像是在挑釁，氣得梅德普倫怒砸包包開戰。

24日梅德普倫和友人到連鎖捲餅餐廳「Pita Pit」位在米蘇拉的門市消費，該店家通常會營業到凌晨3點，她與兩名友人是在凌晨2點多時想外帶捲餅回家，當她們一走進店家，一名女店員便聲稱「打烊了」，但她們認為明明還沒到打烊時間，所以堅持要點餐外帶。

女店員雖然臉上掛著「專業笑容」，但從說話的語氣能感到她的不耐煩，而影片中看到她居然朝著正在製作的捲餅吐口水，還笑著繼續跟梅德普倫她們說話，當下她們被女店員噁心的行徑氣得發飆，更隨手將包包食材區扔，雙方隔著餐檯一度要打起來，女店員還嗆聲，「妳以為我們店只為妳開嗎？」

事發過程全被梅德普倫她們拍攝下來，事後分享到網路上讓大家看看女店員的惡劣態度，引起網友熱議。不過，遭指控的店家趕緊在臉書發文道歉，儘管不知道雙方在影片前後發生什麼衝突，才會有這樣的情況發生，但他們坦承是店家疏失，並已將該名態度惡劣的女店員解雇。