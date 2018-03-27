打烊前點餐有錯？女店員笑嘻嘻朝食物吐口水 客人崩潰開戰

打烊前點餐有錯？女店員笑嘻嘻朝食物吐口水 客人崩潰開戰(圖/ 翻攝自臉書影片)

友善列印
梅德普倫和友人去捲餅店消費，卻遇到態度惡劣的店員，甚至朝她們的食物吐口水。(影片/ 取自臉書@ ShaeLynn MadPlume)

服務業最怕遇到奧客，但客人卻不想碰到這種員工！日前美國蒙大拿州有一名女子梅德普倫(ShaeLynn MadPlume)和友人到連鎖捲餅餐廳消費，一名女店員疑似因為不滿她們在打烊前才來，會耽誤她下班，居然當著她們的面朝食物吐口水，還帶著「專業笑容」像是在挑釁，氣得梅德普倫怒砸包包開戰。

24日梅德普倫和友人到連鎖捲餅餐廳「Pita Pit」位在米蘇拉的門市消費，該店家通常會營業到凌晨3點，她與兩名友人是在凌晨2點多時想外帶捲餅回家，當她們一走進店家，一名女店員便聲稱「打烊了」，但她們認為明明還沒到打烊時間，所以堅持要點餐外帶。

女店員雖然臉上掛著「專業笑容」，但從說話的語氣能感到她的不耐煩，而影片中看到她居然朝著正在製作的捲餅吐口水，還笑著繼續跟梅德普倫她們說話，當下她們被女店員噁心的行徑氣得發飆，更隨手將包包食材區扔，雙方隔著餐檯一度要打起來，女店員還嗆聲，「妳以為我們店只為妳開嗎？」

事發過程全被梅德普倫她們拍攝下來，事後分享到網路上讓大家看看女店員的惡劣態度，引起網友熱議。不過，遭指控的店家趕緊在臉書發文道歉，儘管不知道雙方在影片前後發生什麼衝突，才會有這樣的情況發生，但他們坦承是店家疏失，並已將該名態度惡劣的女店員解雇。

「老娘不幹了」引爭議！ 她高... 「媽請妹妹幫她梳頭」被師糾正...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。