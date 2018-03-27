戴資穎11年前上《我猜》片段曝光 「鞋子噴飛」全場爆笑

戴資穎11年前上《我猜》片段曝光 「鞋子噴飛」全場爆笑（資料照片，Badminton photo提供／翻攝youtube）

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戴資穎11年前上《我猜》片段曝光 （影／翻攝youtube）

世界球后戴資穎場上表現亮眼，台下謙虛親民，深受許多粉絲喜愛，近日有網友翻出她11年前曾上綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》畫面，當時年僅12歲的她樣貌青澀、相當靦腆，在節目中被吳宗憲逗得笑不停，與球場上霸氣模樣形成反差萌，影片讓不少網友看後直呼：「超可愛！」

戴資穎11年前以全國最年輕羽球甲組選手的身份登上《我猜》的「真的假不了」節目單元，當時年僅12歲的她僅接觸羽毛球四年時間，就拿下30多個大大小小的獎項。她一出場頂著一頭中性帥氣短髮，臉上還掛著圓滾滾的嬰兒肥，一身運動裝看上去相當有朝氣，青澀靦腆模樣與如今場上霸氣英姿呈現反差萌。

當時年僅12歲的她樣貌青澀、相當靦腆，在節目中被吳宗憲逗得笑不停 當時年僅12歲的她樣貌青澀、相當靦腆，在節目中被吳宗憲逗得笑不停。（翻攝youtube影片）

節目中，有來賓向戴資穎要求示範原地跳高，不料一跳鞋子瞬間噴飛，讓全場觀眾當場笑翻。而吳宗憲還在節目裡模擬杜哈亞運奪冠發表得獎感言橋段，由於戴資穎沒有事先準備，顯得有點不知所措，但配合度相當高的她，仍認真感謝父母、教練及其他參賽者，看上去相當真誠，而網友們看後也紛紛給予祝福，期望她能夠在今年雅加達亞運上如期摘金。

戴資穎11年前在節目裡許諾成為台灣第一，如今的她不但達成目標，更是「世界第一球后」！另外節目還公開辛苦訓練過程，每天進行400下的揮拍訓練、球場折返跑225趟、米字步伐225趟、高調長球2000球，以及殺球上網225下，為她奠定紮實的基本功，成就今日的戴資穎。

來賓向戴資穎要求示範原地跳高，不料一跳鞋子瞬間噴飛，讓全場觀眾當場笑翻。（翻攝youtube影片） 來賓向戴資穎要求示範原地跳高，不料一跳鞋子瞬間噴飛，讓全場觀眾當場笑翻。（翻攝youtube影片）
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