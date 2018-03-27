遇喑啞騎士加油！他暖心比手語「謝謝」慘遭客訴

2018年03月27日 14:22 杜炤佑

台灣的服務業通常都會「以客為尊」，但如果遇上奇怪的奧客該怎麼辦呢？一名在加油站打工的網友分享自身打工經驗，表示某天遇到一位「一句話也不說」的機車騎士，讓他誤以為對方是喑啞人士，於是在騎士要離開時，他就貼心地用手語比了「謝謝」，沒想到騎士卻突然爆氣了，還因此客訴他。

一名在加油站打工的網友在論壇「Dcard」發文表示，日前遇到一位機車騎士來加油，當時原PO上前詢問：「加什麼（油）？」騎士僅用手指著「95無鉛汽油」，原PO再進一步問：「加多少？」時，對方仍沒有說話，於是原PO又再次詢問對方要加多少錢的油，騎士就突然激動地指著油孔比了「50（元）」的手勢，讓原PO心想，「這個人都不說話是不是不能講話？」

就在結束加油和結帳後，貼心的原PO想說給予騎士明確的回應，於是伸起自己的大拇指用手語比了「謝謝」，沒想到騎士竟突然生氣地開口：「你當我是啞巴嗎？」接著詢問他的姓名，並飆罵原PO「太不尊重人」，讓原PO聽了相當傻眼，「不是阿！你前面又不說話...。」隔日原PO還收到了該名機車騎士的客訴單，讓他忍不住想說：「拜託不要再遇到奇葩客人了！」

對此，許多網友也紛紛留言「拍倪當搞蕭郎（歹年冬厚肖郎）」、「要人家用猜的以為我會讀心術嗎」、「之前做速食店也一大堆點餐不講話，我真的以為是啞巴」、「現在許多人騎車戴耳機，也是一樣聽不到啊」、「我也遇過很多這種客人，有時候我的對應方式是一直看著他等他開口講話」。