最暖女大生入山區教書 「剃成光頭」全為照料偏鄉童

2018年03月27日 14:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

頭髮對於許多人而言，就像是生命一樣珍貴。大陸山東有一名大四正妹，尚未畢業就獨自前往四川大涼山山區，參與偏遠山區的支援教育，擔任義務老師，她用心教導學生，希望可以給他們更多教育資源，為了能更專心照料這些學童，她甚至毅然決然剃光頭髮。

付一冉是一個愛美的女孩，但她為了能更專心教書，選擇將頭髮剃光(圖翻攝自微博/付一冉)

孩子們是付一冉教書的動力(圖翻攝自微博/付一冉)

就讀大學四年級的付一冉，出生於1995年，大學還未畢業的她，在3月8日隻身前往偏遠山區教書，看見山中孩子純樸的模樣，她覺得能夠來到這裡非常開心，而且很有意義。她待了9天後，決定剃光自己的長髮，理了一個大光頭，希望可以減少梳理儀容的時間，能更用心照顧學生「這樣不僅可以面對真實的自己，更可以簡單省事，一心只為了教書，而且頭髮還能再長出來」。

孩子們是付一冉教書的動力(圖翻攝自微博/付一冉)

生活儘管過得相當簡樸，但付一冉卻非常的滿足(圖翻攝自微博/付一冉)

在剃髮過程中，付一冉始終不敢睜開眼睛，等到完全剃光後，看見鏡子中的自己，她感動的落下眼淚，很開心自己擁有這股勇氣，從一個過著精緻生活的大學生，到一個與山中孩子打成一片的老師，儘管過得簡樸卻更有意義「我不知道誰給我的勇氣來到這裡，但我知道小朋友們需要我」。

她希望透過這些時間，教給孩子們不一樣的東西(圖翻攝自微博/付一冉)

付一冉表示，這裡大多為臨時搭建的教室、課桌椅也不夠用，但孩子們上課專注的聽講，儘管資源不足仍擋不住他們的求知慾。而她在這裡專教語文與道德思想，在拿起粉筆的片刻，她知道自己的責任相當重大「孩子們是我在這教書的動力」，雖然之後還是得回到大都市，但她希望透過這些時間，教給孩子們不一樣的東西，也獲得許多網友大讚「人美心也美」。