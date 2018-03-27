男人好奇「女孩拒絕後還勾引我？」 辣妹攝影師精闢解惑

男人好奇「女孩拒絕後還勾引我？」 辣妹攝影師精闢解惑(圖/ 翻攝自YouTube影片)

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星光奈奈穿著肚兜加外套，性感地在鏡頭前替大家解惑。(影片/ 取自YouTube星光奈奈)

感情問題往往沒有正確解答，因此常常有許多人被情感影響，甚至困擾。有不少男性同胞在追求心儀對象時，會很疑惑「為什麼女孩拒絕交往，卻又好像想要勾引我」，還是會答應吃飯、看電影等邀約；辣妹攝影師「星光奈奈」特地拍攝影片幫大家解惑，馬上引起網友熱議。

星光奈奈在影片中穿著一件紅色肚兜外面套著一件外套，性感地為大家分析男女之間有何不同，才會導致男人有時候會有「女孩拒絕交往，又勾引我」這種疑惑；一開始她直接點醒男性同胞，女生還會答應邀約並沒有其他意思，可能只是想交朋友。

而她特別引用自己看過的書中內容，提到男人在母體接收大量睪酮素，會讓他們變得喜歡「競爭」，或是容易想製造出「上下關係」，往往會希望女人比自己弱一點；女人則剛好相反，她們樂於建立合作關係，也會想要多交朋友，努力維持朋友間熱絡的情感。星光奈奈對於男人會有的各種疑惑，總歸一句「其實這些只是雙方對於雙方大腦不是很理解罷了」。

有許多粉絲馬上在底下留言表示認同，「的確，不要用自己的想法套在對方身上」、「又上了一課」、「妳真的讀好多書，各種知識都有涉略，看完影片又學到了一些」；不過，有一些眼尖的網友發現星光奈奈外套底下居然是穿著「肚兜」，馬上歪樓，「這次衣服很好看」、「這是肚兜吧」、「這衣服很兇喔喔喔」。

星光奈奈是網路上知名的辣妹攝影師，而且她出了名的敢講，常常會對各種時事發表自己的看法；她的臉書有將近20萬粉絲按讚，平日她不只會上傳自己拍攝的作品，也會分享自己的美照，而她也是一個YouTuber，每一部影片至少都有萬人觀看、討論，擁有不少支持者。

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