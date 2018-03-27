她辭工作準公公每月給20K 男友的行為卻讓大家瘋喊：塊陶啊！

女網友薪水只有20K，男友則是30K（示意圖非當事人／pakutaso）

友善列印

一位女網友和男友交往一年多，兩人有了小孩因此準備要結婚，已講好只登記不宴客，但沒想到未來的公公卻對她開出條件，表示願意每個月付2萬塊給她，但前提是要她辭工作專心在家帶小孩，並且每天煮晚餐，不過這準公公的這些要求，卻讓不少網友看了之後都要她「塊陶啊！」

女網友在批踢踢婚姻版發文指出，自己的月薪20K，男友的30K，兩人有了小孩決定要結婚，對於未來公公的要求，她認為如果省一點花用，雙薪家庭絕對過得下去，所以她想了兩個辦法，分別是「繼續工作，小孩托給保姆，住夫家，保姆費生活費共同負擔」，或是「搬出去住，她專心帶小孩」

沒想到當她決定與男友商量解決辦法時，男友卻不想好好溝通，反而認為女方是在增加他的壓力，還撂下狠話表示「如果不帶小孩那就都不要了」並封鎖了她所有通訊軟體，讓她只好上網發問「我還應該繼續溝通下去嗎？」

文章曝光後引起網友討論，不少網友都對男友的行為感到不可思議，紛紛留言表示「薪水太低了…但吵架就斷線放大絕的人，非良人」、「你們幾歲啊？未婚夫不討論封鎖這麼幼稚還要嫁嗎？」，但也有網友認為，兩人的經濟狀態真的太糟，完全不適合生小孩，「20K是認真的嗎？」、「30k租屋養三口？當真？」、「兩個人這樣的收入也敢養小孩？勇敢！」

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