麥當勞史上最好吃商品是什麼？網友淚憶「停產美味」

2018年03月27日 20:00 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

速食界龍頭在台經營超過30年時間，開設將近400家店面，是許多人心目中的美好回憶，隨著消費者口味改變，麥當勞不停推陳出新，推出具有特色又讓人驚艷的商品，為此就有網友好奇詢問：「麥當勞有史以來推出最好吃的東西是什麼？」

近日有網友在《批踢踢實業坊》發文，表示麥當勞在台灣具有一定地位，除了基本款麥香雞／魚系列、雙層牛肉吉事堡、麥克雞塊和麥脆雞之外，也時常與時俱進，推出特色商品，令人眼睛為之一亮且口感十分驚艷。他認為搖搖薯條、芙蓉蛋貝果或米香堡系列都有其市場，為此詢問網友：「不知道麥當勞有史以來推出最好吃的東西是什麼呢？」

文章貼出後，引起網友熱烈討論，其中絕大多數網友皆一面倒地「緬懷停產商品」，其中「奶昔系列」呼聲最高，「絕對是奶昔啊！！」、「還我草莓奶昔」、「奶昔首選啊」、「小時候最愛奶昔」、「巧克力奶昔啊！以前沾薯條吃超好吃的」。

名列第二的是曾經紅遍全台的「搖搖薯條」，「搖搖粉最好吃」、「搖搖薯條海苔口味，神作」、「薯條＋調味包，尤其是咖喱的」、「搖搖薯條都不出」、「搖搖粉薯條屌打所有」。

第三名為「照燒豬肉堡」，「照燒豬肉堡最好吃」、「照燒豬肉堡，始終不能忘記」、「好吃但不知道為啥不賣了」、「照燒豬肉堡沒有之一，真的神作」、「只有照燒豬肉堡，小時候的最愛」、「神懷念」。

而第四名則是早餐首選「豬肉滿福堡」，「比一比只有豬肉滿福堡蛋最好吃」、「豬肉滿福堡真的爆幹好吃」、「豬肉滿福堡加蛋是唯一美味」、「豬肉滿福堡就夠我吃一輩子了」。

另外還有其他網友推薦限量隱藏版餐點，像是蕈菇牛肉堡、咖哩豬排堡、艾曼塔起司雞腿貝果、蛤蜊濃湯、紅豆派、芋香派等，以及近期停售的焦糖冰奶茶也都相當受到矚目，擁有一票忠實愛好者。