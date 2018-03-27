不滿面試前問不到薪水 他怒嗆：爛！祝你早日倒店

2018年03月27日 21:15 陳慶餘

高雄一位求職者，因為問不到薪水，氣得詛咒店家「趕快倒」（翻攝爆料公社）

高雄一位求職者，因為問不到薪水，氣得詛咒店家「趕快倒」（翻攝爆料公社）

不少人在求職時，都會遇到雇主提的條件是「薪資面議」，高雄一位求職者就遇上這樣的問題，他透過通訊軟體向一間正在徵人的早餐店提出面試要求，並且詢問薪資以及休假等情況，雖然店家表示薪資需面議，但由於求職者不斷追問，早餐店只好透露薪水大概是兩萬多元，詳細數字需要面談，但求職者卻對店家閃爍其詞的行為感到相當不滿，氣得怒嗆店家「早日倒店」，讓店家不滿的公布對話紀錄，意外掀起網友論戰。

根據曝光的對話紀錄中可見，求職者先是在了解了早餐店的地點與上班時間後，就立刻開始追問休假問題以及薪水，店家實在拗不過他，最後只好透露薪水是兩萬多元，但詳細還需要面談，讓求職者氣得大罵「那如果這麼小事（指告知薪資），你都無法做到了，永遠在請人」、「不然這離我家是滿近的，因為你個人因素，我不敢再領教，做人如果死財水就不會活…」

眼看被求職者狠酸，店家看之後憤怒的表示「我不用你，再近也沒用」，沒想到求職者也回嗆「我也不需要，祝你早日閉店，倒一倒，悲哀的經營方式，永遠沒生意做、死自己、爛！」

相關截圖曝光後，不少網友力挺店家，認為求職者的態度實在很差「面議很正常吧？外面一堆都是面議」、「正常工作面議很正常，而且面試才說薪水也很正常，問這麼多，只是要打聽問好玩，還是想知道同行薪水？這種的人連面試都不用，畢竟他的態度有問題」、「這樣也不用面試了，都清楚了，老闆請到這種員工，日後可能也會相處不愉快吧」

不過也有網友持不同看法，「20001跟29999都是兩萬多，我覺得這對很多人差很多 ，你本來就有必要給個range」、「想知道薪水有什麼關係？22k也是兩萬多啊！講個保障底薪數字，其餘依能力調整薪資之後各自評估，不要浪費彼此的時間不是很好嗎？」