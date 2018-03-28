「椰香乖乖＋牛乳」打成汁爆紅！網友暴動：哪裡買？

2018年03月28日 07:00 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

陪伴我們長大的童年懷舊零食乖乖，一共分為三種口味，五香、巧克力及奶油椰香，其中又以綠色包裝的奶油椰香口味最為經典，也常被企業拿來擺放在機器旁，讓設備乖乖運作，如今卻顛覆記憶，搖身變身成了濃郁的「椰子牛乳」，吸引網友熱烈搶購嚐鮮！

一名網友在臉書《爆廢公社》分享近期開賣的「乖乖椰子牛乳」心得，直言「完全就是打成汁的乖乖」，引起廣大網友熱烈討論，其中有不少網友早已嚐鮮，紛紛大讚「超好喝」、「喝起來就是乖乖的味道跟一般椰奶味道不一樣，還不錯喝」、「複製了乖乖的味道很酷說，我也默默的喝光了哈哈」。

但也有網友不看好，直呼「不舒服」、「好噁的感覺哦」、「甜死的感覺」、「很像在喝嘔吐物吧」；另外還有網友大喊「明天來去買看看」、「全家買得到」、「奇妙的味道，以後應該買不到了吧！大家趕快去嚐嚐！」、「跪求五香口味」。

全家超商近來不斷推出獨家商品，繼去年冬天奶茶熱潮後，伴隨兒童節到來，將把柑仔店搬進便利超商，推出一系列期間限定的懷舊風包裝零食，包括孔雀香酥脆、可樂果、森永牛奶糖、七七乳加巧克力等等，其中首創的乖乖椰子牛乳將充滿奶香、椰香酥脆餅乾轉換成濃郁飲品，最讓人感到新奇。