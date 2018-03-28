意外發現公公手機有「4歲女兒裸照」 她不動聲色刪掉…崩潰求救

意外發現公公手機有「4歲女兒裸照」 她不動聲色刪掉…崩潰求救(示意圖/達志影像)

友善列印

「我該拿公公怎麼辦？」日前一名懷第2胎的女網友發文表示，近日把4歲女兒交給公公照顧，竟意外發現公公的手機內有孩子的裸照，且還會私下脫女兒的上衣，但基於不敢直接質問公公，只好不動聲色地將公公手機內的裸照刪除，然後上網求救網友們，「因為懷孕的緣故，之後我也不可能專心只照顧女兒，我現在真的很煩惱該怎麼辦才好....。」

女網友的經歷被朋友分享到網站《wetalk》，她表示，原本三代同堂過著很幸福的生活，沒想到退休的公公幫忙照顧她的4歲女兒後，一切就變了調。原PO說，有一次她走進房間，看到女兒沒穿上衣躺在床上睡覺，一問之下，公公說是女兒嫌熱「自己脫掉的」，但後來問女兒，女兒竟說「是阿公幫我脫的」。

原PO表示，後來有一次公公因為手機容量不足、無法拍照，請她幫忙處理，沒想到她竟在相簿內看到「10幾張我女兒的裸體照片」，但當下她不動聲色地先將照片刪掉，事後公公也沒有表示什麼。另外，某天公公帶女兒去公園玩回來，兩人滿身是汗，於是公公就帶著原PO女兒到浴室洗澡，事後她私下問女兒，女兒竟說「阿公脫光光跟她一起洗」，讓原PO相當不能接受。

原PO說，她自認為公公可能有戀童癖的傾向，但老公說覺得「不可能」，目前因為自己懷孕又無法專心照顧女兒，覺得不知所措。文章一出，其他網友紛紛回應「這也太恐怖了吧！感覺一定有問題，要多問一下女兒，然後盡量自己照顧」、「這種事不可再拖，也沒什麼不好意思。當時看到手機裡有裸照就應該直接表達這行為不可取，更不應該再讓公公單獨顧女兒了」、「媽媽心態有問題，早該解決，還一直給公公帶」、「不要猶豫，通常都是發生在最親近的人，寧可防範也不要等發生才來後悔」。

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