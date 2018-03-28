看護顧阿公到懷孕！傳「2條線驗孕棒」照 雇主崩潰

2018年03月28日 08:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣有不少外籍看護來台工作，主要是照顧行動不便的長者。日前一名網友抱怨，請來照顧阿公的外籍看護，最近傳了一張「2條線」的驗孕棒照給仲介，詢問自己是否懷孕了，更以搭公車會容易「孕吐」為由，想藉此推掉這項工作，讓該名雇主得知後相當憤怒。

一名雇主在臉書「爆料公社」PO文，表示最近她家請的外籍看護，傳了一張「2條線」的驗孕棒照給仲介，向對方表明自己已懷孕，還提出要求「阿公每天要復健，每天搭車陪阿公去復健會孕吐，所以可以請阿公不要去復健嗎？不然她就『不要做了』」，讓該名雇主感到相當不悅。

看護顧阿公到懷孕！傳「2條線驗孕棒」照 提要求雇主崩潰(圖翻攝自/爆料公社)

該名雇主提到，當初外勞提及自己的丈夫也在台灣，她認為兩人會想見面人之常情，因此就允許看護在放假外出時，可以與老公見面，豈料現在她懷孕了「似乎凡事都是她的權利，全家人必須遷就他。試問，台灣勞工懷孕，可以告訴雇主『什麼事我不想做嗎？』」、「這種種狀況完全沒有職業道德，心中真的感受非常差」。

她也表示，自己的阿公可以自行行走，而看護主要的工作就是「協助陪阿公復健、煮外勞和阿公兩人的三餐」，其他時間她就上網滑手機，或打電話聊天。原PO認為，當初花了很多時間申請看護「現在外勞說不做就不做，誰可以賠償我們？」、「 那麽我們當初簽三年合約算什麼？保障外勞工作權嗎？那麽保障僱主的聘僱權是什麼？」

許多網友看完也紛紛提出建議「換人吧！對你跟外勞都好，好聚好散。萬一發生了什麼事對阿公跟外勞都不是很好」、「應該可以請仲介協調換人，像這樣懷孕的看護仲介應該可以幫她找尋適合的工作，看護需要體力，真的得換人」、「仲介可以換一個把！這應該是雇主的權利，不然申請外勞反而來照顧她啊？然後到時候幫她坐月子嗎？結果阿公自理！」

也有網友認為，外籍看護也應有自身權利「其實任何員工包括你我都有懷孕或育嬰的權利，就像老闆不喜歡員工懷孕一樣，你們可能也不喜歡外勞懷孕，但其實都是人身自由吧！我不扯法律的問題，但其實這件問題，他都主動開口說他可以不做了，基本上建議您可以問問仲介，確定她『回國』之後，應該是可以換一位外勞的，基本上我覺得這可能不是什麼很大的問題，因為你總不可能阻止別人懷孕」。