孕婦死後埋葬竟「生下」胎兒 雙腿間驚見嬰骸骨

孕婦死後埋葬竟「生下」胎兒 雙腿間驚見嬰骸骨(圖/翻攝自sciencealert)

友善列印
／綜合報導

日前有考古學家在義大利發現一對母子的骸骨，而該孕婦在懷孕約38周時死亡，被埋葬後才將腹中嬰兒「生下」，所以挖出骨骸時，竟發現小小的嬰孩遺骨就躺在母親雙腿之間，畫面相當震撼。

據外媒報導，考古學家在伊莫拉(Imola)的中世紀墓葬中，挖出一對完好的母子骸骨，估計可追溯至公元7至8世紀。而費拉拉大學（Ferrara）和波隆那大學（Bologna）的研究人員表示，該名孕婦應年約25至35歲，估計死亡當時懷孕38周，母子被埋葬時均已無生命跡象，且母體下葬後，腹中胎兒才接著「誕生」。

孕婦死後埋葬竟「生下」胎兒 雙腿間驚見嬰骸骨 母體在埋葬後排出嬰孩。(圖/翻攝自sciencealert)

研究人員指出，該名孕婦的頭骨有一個整齊的鑽洞，代表她在死前曾接受「環鑽」(trepanation)的開腦手術，當時的人利用這種手術治療各種疾病，包括妊娠疾病等等，「子癇(eclampsia)是妊娠毒血症（Pre-eclampsia）的先兆，影響懷孕20周後的孕婦，高血壓是孕婦死亡的首因。」研究人員表示，該婦女的頭部傷口出現「骨癒合」的跡象，顯示她在手術完後至少活了一周，目前未能確定她的死因。

據了解，「墓中誕嬰」的案例算是相當罕見，由於母體死後逐漸分解，產生氣體會引發壓力，然而屍體腫脹後，器官受到壓迫，才會將死胎排出。

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