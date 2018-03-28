半夜放屁被抱怨！持刀猛砍室友 淡定感慨：殺人不簡單

2018年03月28日 10:57 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

睡覺放屁被抱怨，有人竟因此殺人報復。大陸北京科技職業學院一名劉姓同學，日前遭王姓室友抱怨他半夜常放屁，提出更換宿舍房間的要求，沒想到惹得劉男不滿，竟於上周一（19日）凌晨4時多，持刀朝睡在下鋪的王男砍殺多刀，導致他身體多處受傷，連雙眼也幾近失明，而劉男行兇後，還冷靜的坐在床鋪上說道「殺人不是件容易的事」。

案發當時，宿舍內同學都在睡覺，另一名室友小天突然聽見打鬥聲而驚醒，之後又聽見王男的求救聲，還有劉男的怒罵聲，更喊著「捅死你」，他發現事情有異趕緊起床開燈，只見兩人坐在床上打鬥，而劉男發現室友都起床了，先是呆了好幾秒後，手拿著滿是鮮血的刀離開房間，往廁所走去又再回來，淡定的坐在床上說出「殺人不是件容易的事」。

案發的宿舍房間(圖翻攝自/東網)

小天透露，警方接獲報案後至宿舍逮人，但劉男被銬上手銬時，臉上未露出恐懼的神情。其實早在之前，劉男就被多次趕出宿舍，而且還曾用酒瓶打傷同學，王男表示「因為他半夜真的很煩，晃床、磨牙、放屁、打嗝...」。而出事前一天，他與劉男調換宿舍的事，豈料對方便陰笑地說「你等著」，隔日就發生這起事件，而劉男導師則回應，劉男性格較孤僻，但並不是壞孩子，只是在心理上有些問題。