剖腹被酸「顧鮑不顧兒」！辣媽PO文反擊 網友讚爆

剖腹被酸「顧鮑不顧兒」！辣媽PO文反擊 網友讚爆(圖/Sophie McCartney臉書)

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「為什麼人們會覺得剖腹產就是偷懶？」先前一名英國辣媽蘇菲（Sophie McCartney）生了第2胎時選擇剖腹產，事後卻常聽到親戚朋友酸她「寧顧陰道緊實也不顧小孩的安全」，且說她硬選了一個「輕鬆的生產方式」，讓蘇菲聽了相當不高興。21日她在臉書PO出了一張當時在產房剖腹的照片，並怒嗆網友：「你們覺得這樣真的比較輕鬆嗎？」

蘇菲在臉書說道，她生第一胎時是選擇自然產，原本第二胎也想做一樣的選擇，但是等到當天，她卻辛苦了16個小時，還是沒辦法順利分娩，最後在醫生的建議下才改成剖腹產。不料在這兩年多來，身邊的親友卻一直覺得她是因為「懶」，才會不顧女兒選擇剖腹，讓她氣得決定在臉書反擊這些酸民。

剖腹被酸「顧鮑不顧兒」！辣媽PO文反擊 網友讚爆 蘇菲表示，剖腹產或許比較輕鬆，但術後的恢復是非常辛苦的，且恢復速度也很緩慢。(圖/Sophie McCartney臉書)

蘇菲表示，剖腹產或許比較輕鬆，但術後的恢復是非常辛苦的，且恢復速度也很緩慢，「這畢竟是一場大手術啊！」但卻很多人搞不清楚狀況就酸她。蘇菲坦承，一開始她對於孩子也很愧疚，「肚子上疤痕隨時都在提醒我，我虧欠女兒」，但後來仔細思考後，她認為，如果她沒有選擇剖腹產，女兒可能也沒有機會來到這世界上，「只要她能開心地活著，誰在乎剖腹還是順產啊！」

文章一出，馬上引發網友迴響，「謝謝妳說出了我的心聲，我也是一個剖腹產的媽媽！」、「只要生產都很辛苦」、「哪個媽媽不希望孩子平安，不懂的人就閉嘴」、「怎麼不說剖腹會留下疤痕的媽媽很偉大呢？」

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