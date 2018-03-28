人死後有靈魂嗎？靈媒小鮮肉曝超驚悚通靈經驗

2018年03月28日 12:04 李珮雲 ／綜合整理；Tyler Henry／商周出版 ／綜合整理；Tyler Henry／商周出版

靈魂的溝通方式會取決於他生前最有感的部分。生前比較重視視覺的人，死後的溝通方式會側重符號與圖案，也會變成我最容易感應到的訊息。

雖然靈魂已沒有實際的肉身，倘若他在生前更喜歡用肢體動作表達，死後仍然可以將訊息傳遞到我的身體裡。重視情感的靈魂，有時候也會直接把訊息轉變成我的某種情緒。

情感傳遞是非常深層的交流形式，但我卻最不喜歡這種模式，因為會大量消耗精力，而且透露的細節最少。情緒感應可以讓我知道特定情況裡的感受，但我必須尋找額外的感應，才能夠釐清真相，找出更具體的細節。

在某次相當費時的團體通靈時，我才察覺，原來靈魂會用這麼多獨特的方式傳遞訊息，令我大開眼界。通靈過程差不多進行到四分之三的時候，我感到一股疼痛在脊椎流竄，最後匯聚在脖子。這很顯然是某個靈魂傳遞的訊息，但我盡力尋找其他細節線索，卻都徒勞無功。

我的脖子很痛，不太舒服。除此之外，用「脖子痛」作為通靈訊息，實在太過籠統，無法跟現場的三十位來賓討論。但我管不了這麼多，決定把這件事情說出來，希望能夠取得現場來賓的回應，讓這個靈魂繼續傳遞更多具體細節（至少也要把疼痛從我身上拿走）。

我立刻注意到後排的一位女子，原本非常不專心，但聽到我說的話之後，立刻正襟危坐。她就是我要找的人嗎？

這個靈魂立刻變得更活躍，可怕的脖子痛也蔓延到腳上，造成我雙腳麻痺。我立刻坐下，整個人蜷縮著。不久之後，麻痺轉化為更具體的感應，我的雙腿就像被粗砂淹沒一樣。這種經驗相當詭異，而且居然是雙腿成為通靈媒介，這在我的經驗中非常少見。

我不確定這到底有什麼意義，只能做自己唯一會的事情，也就是坦然面對。我大聲描述腳趾頭陷入粗砂的感覺。我覺得這麼做有點傻，但立刻注意到後排女子的眼神變得更銳利了，她很明顯認出了什麼。

目睹她的反應後，我的額頭感受到一股熱流，而且突如其來的不悅感覺壓住了我的嘴唇。我甚至差點因此嚇得跑下舞臺，這是我第一次有這種感覺！雖然很難詮釋這個訊息，但有鑑於我的反應這麼負面，我想嘴唇的感覺絕對不是浪漫的親吻。

我一邊振作，一邊依照經驗推敲眼前的情況。無論是誰，他想傳遞的訊息都不是用視覺能夠理解的，也不是名字或是任何有用的線索。我必須使盡渾身解數才行。

我試著做出最合理的詮釋。我走下舞臺，面對這群滿心期待但又充滿困惑的觀眾，最後一次描述我的感受。我問：「有沒有人理解這個訊息？也許某位觀眾朋友有口對口心肺復甦的經驗？」

我特別將眼神對上坐在後排的女人。通靈進行的時間已經超過一個小時，她第一次站起身子，語帶顫抖地說：「那個訊息是給我的。」她解釋過後，我們才知道原來她有一名非常親密的朋友，近日因攀岩意外摔斷脖子。

朋友被帶到一旁的沙灘，她替他進行了口對口的急救，希望能爭取一些搶救時間。她說話的時候，原本停留在我嘴唇的溫熱卻移動到額頭上。我提起此事，她也證明在救護車抵達之前，曾經吻了朋友的額頭。她的朋友送醫後仍宣告不治。

謝天謝地，我們終於解開了這個訊息。我不禁開始思考，這個靈魂選擇的溝通方式都是觸摸我的身體。這種情況非常罕見。那位女士說，她的朋友在世時非常木訥寡言，但每次見面，他總是第一個擁抱別人或握手寒暄。他甚至教導姪子和姪女玩摔角遊戲。這是他示愛的方式。「坐而言，不如起而行。」她轉述了朋友的格言。

一切都合理了，難怪他會用肢體觸碰的方式傳遞訊息，並且強調了自己將死之時，那位女士的所作所為—包括口對口的急救以及額頭上的吻。他非常感謝她對他的付出，他在人世的最後一刻感受到了愛。對他來說，這些事情遠遠勝過話語。

通靈時，逝者靈魂才是決定訊息傳遞的關鍵。我最常比喻靈媒為一張空白畫布，我必須成為清澈的容器，才能精準地感應訊息。有交流能力的靈魂現身，以我的感官作為工具，在畫布上勾勒出生命的歷程、死亡的轉變以及他們想說的話。

同樣的畫筆交到不同靈魂藝術家的手上，作品也有雲泥之別。有些靈魂採取超現實主義，畫出來的成果宛如照片般真實，另外一些靈魂則像畢卡索。彼世靈魂提供了文字無法準確形容的藝術角度與片段，讓我覺得自己就像在詮釋傑克森‧波拉克的藝術作品。

感應到胸口疼痛時，我必須藉由其他的靈視來判斷是心臟病或肺癌，否則這種感應用處不大。我也很難向觀眾準確地描述香水的氣味。我一直都非常想要與強調視覺並且提供相當多細節的靈魂進行交流。

本文摘自，商周出版《生死之間：那些逝者靈魂教我的事》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！