好萊塢也通靈！靈媒小鮮肉3招與靈界交流

2018年03月28日 14:14 李珮雲 ／綜合整理；Tyler Henry／商周出版 ／綜合整理；Tyler Henry／商周出版

台灣影集《通靈少女》之前才在國際吹起風潮，講述的正是退休靈媒索菲亞的真實故事改編。事實上，美國也有一名靈媒小鮮肉，真人實境秀《好萊塢靈媒》男主角泰勒．亨利（Tyler Henry）在祖母過世時，意外發現自己的靈異體質後，便開始幫助周遭的人與未知世界超自然溝通，透過靈界傳來的訊息，直搗好萊塢明星們內心最深層、最真實的情感，在美國家喻戶曉。

以下文字摘自商周出版《生死之間：那些逝者靈魂教我的事》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！

為了能夠理解傳遞訊息的靈魂，我（編按：Tyler Henry）設計了三個問題。假如某些感應只能維持幾秒鐘，這三個問題就變得很重要：

一、我對逝者靈魂的共鳴程度有多少？

無論靈魂選擇用什麼方式現身，我的首要任務都是盡可能確保彼此之間保持清晰的連結。如果暫時不能詮釋目前接受的訊息，那麼我就會改變目標，以「詢問」更多細節為主。

如果靈魂無法藉由單一感官進行流暢的溝通，我也希望他們採用更多感官途徑作為傳遞管道，如此一來，我就可以有更多線索，理解他們想要表達的想法。舉例來說，如果靈魂想要表達中風，光是讓我頭痛還不夠，必須讓我可以用其他感官來區分他想表達的是中風，而不是頭部受傷。

二、思考靈魂的溝通能力和誠實程度

建立了清晰的連結之後，訊息就能夠順利傳遞了。在理想的情況下，我如果能夠找出重點，將注意力集中在單一感應，其他圖像與細節就會自然湧現，通常可以詳加解釋前面出現的靈視感應。

通靈中的「停頓」很常見，事實上，「停頓」可以說是必須的步驟，讓我能夠理解靈魂已經表達完對特定主題的想法，即將進入到下一個主題。我必須謹慎留意這些「停頓」，假如在溝通時忽略了「停頓」，就會把屬於下一個主題的細節，歸納到前面的主題，導致整體的通靈詮釋偏離正軌。通靈時的「沉默時刻」好比句點，用來完成特定主題，進入下一個主題。

然而，「停頓」與「完全沉默」之間還是有差距。假如某個靈魂原本一直暢所欲言，但突然對於某件事情保持緘默，我會開始思考箇中原因。舉例來說，有些靈魂當初自己決定前往彼世（也就是我們說的自殺或者安樂死等「協助自殺」或「援助性死亡」），他們會清澈現身，想要探望世間的摯愛親友，傳遞許多訊息—卻不願意探討自己的死亡。這是相當常見的情況，我認為以這種方式離開人世者，可能還在思考其中的意義，或者不願意讓家人回想起當初的悲劇。因此，他們會更重視或強調其他事情，例如他們死前的生活和當時學會的啟示。

有時候，自殺死亡的靈魂會在通靈時勇敢承擔責任，解釋自己的想法，試著撫慰世間的親朋好友。彼世靈魂究竟會帶來什麼話題，完全取決於他們的成長程度和靈魂昇華時所得到的理解。就像在人世間，我們對於重要生命事件的適應程度也不盡相同。死亡對生命的影響力，僅次於出生。

三、靈魂想要用什麼方式溝通？

生前相當重視視覺的人，死後通常也會著重於用鮮明的視覺進行溝通（靈視）。生前對聲響和音樂有相當共鳴者，可能會藉由噪音或歌詞向我傳遞訊息（靈聽）。有時候，我可以從靈魂傳遞訊息的方式，判斷他們生前的職業。生前與死後，我們通常都會使用自己熟悉與舒適的溝通方式。我們的意識與意念都不會因為死亡而消失，而這兩個元素也會影響靈魂的溝通方式。

除了接收、權衡和詮釋之外，我也會尋找重要的細節來詮釋自己感應到的訊息。我不只留心靈魂所言，也重視其表達的方式，因而得以窺見靈魂的特質。通靈是錯綜複雜的過程，靈媒必須全心傾聽委託人的訴求，更要特別留意委託人的逝去親友想要表達的事情。

我還年輕的時候，如果現身的靈魂愈來愈多，我就會愈發想知道其中原因。倘若每個靈魂都能安息，為什麼他們會堅持現身呢？於是我明白了死亡會讓彼世的靈魂用全新的角度觀看自己的生命。他們和世間親友仍有羈絆，因而認為自己必須與親友分享這些想法。

無論是傳遞必要的訊息、解決情感的衝突或協助世間親友度過哀傷，我們深愛的逝者之所以會現身，都是因為他們想要告訴我們，死亡讓他們學會了生命的意義。有好長一段時間，我一直以為療癒悲傷是單向的過程。許多委託人在我面前說自己理解彼世靈魂傳來的訊息時，我以為那就是最深切的悲傷療癒。後來我才明白，彼世靈魂將重要的訊息傳遞給生者，也會得到同樣的療癒。

死亡讓靈魂學會用新的角度來理解生命的元素與過程，他們在生前也許不曾明白這些道理，而將這些想法分享給在世的親人，靈魂也會被徹底治癒，讓他們能夠在靈魂世界的道路上，繼續進行下一段旅程。