「超猛追焦照」神捕捉女騎士滑手機 他公布神機…網驚呆

「超猛追焦照」神捕捉女騎士滑手機 他公布神機…網驚呆(圖/爆料公社)

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隨著科技發展快速，現代的智慧型手機也擁有強大拍照技術了！日前一名女網友在臉書分享數張照片，表示在路上看到一名女騎士邊騎車邊滑手機，痛批對方的舉動太危險。不過照片曝光後，許多網友反而歪樓，直呼「這追焦照太猛了」，紛紛詢問原PO的手機是什麼廠牌。

一名女網友在臉書「爆料公社」發文表示：「這小姐真的滿誇張的，邊騎車邊打手機，而且時速還有50不算慢，這樣真的很危險！」照片中可見，一名戴著桃紅色安全帽的女騎士，右手握著龍頭、左手拿著手機，讓人看了膽顫心驚。

「超猛追焦照」神捕捉女騎士滑手機 他公布神機…網驚呆 女騎士邊騎車邊滑手機。(圖/爆料公社)

照片曝光後，其他網友紛紛歪樓「這是用相機拍的還是手機？拍的不錯欸」、「追焦攝影技術了得」、「問您使用手機拍攝的嗎？可以請教手機型號與拍攝方法嗎」、「追焦技術100分」、「你的手機也很誇張，追焦那麼強」。

事後原PO也補充，當時是用OPPO F1s拍的，並解釋她是坐在副駕駛座，「我沒有要檢舉她，只是覺得這行為很危險，如果要檢舉她我就照她車牌了。」

「超猛追焦照」神捕捉女騎士滑手機 他公布神機…網驚呆 網友紛紛詢問原PO的手機廠牌為何。(圖/爆料公社)

根據《道路交通管理處罰條例》，駕駛人在行駛道路時，如果以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類似功能裝置，進行撥接、通話、數據通訊，或者可能有礙駕駛安全的行為，騎機車處1000元罰鍰、開車則罰3000元。

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