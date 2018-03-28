認識兩天就傳裸照示愛 他勸女大生「該有的矜持還是要有」

2018年03月28日 15:19 陳慶餘

不少女孩在交往期間被愛沖昏頭，常常會應對方要求傳送裸照，但妳有曾想過，當兩人關係生變之後，這些妳傳給對方的裸照會有什麼下場嗎？一位男網友就利用自身經歷，苦勸要這麼做之前的女孩們要好好想一想。

一位男網友在《DCARD》苦口婆心的PO文指出，自己透過交友軟體認識了一大四的女大生，沒想到兩人才認識不到兩天，對方就傳了一堆露臉的裸照給他，雖然他不斷旁敲側擊暗示對方「假如我是變態或是其他有心人士，妳這樣結果會如何妳知道嗎？不怕外流變番號？」沒想到女方卻用一副無所謂的態度表示「又沒差，我認定你了啊！」讓男網友立刻當機立斷決定與女大生斷了聯絡。

對於女大生的行為，男網友則是無奈的表示，他認為女生還是應該要保有一些矜持，不要隨便傳裸照給別人看，更何況還是露臉的，「即便是我女友，我都希望她是保守的，別把隨便當成是自以為是的情趣，別把肉麻當成是自以為是的有趣，那可能毀掉妳一輩子…我是不曉得妳為了求愛讓多少男人看過妳的身體，但像妳這種毫無女人該有的自愛跟矜持遇到渣男的機會是非常高的。」

不少網友在看了原PO有感而發所寫的文之後，也紛紛留言表示「原PO你真善良」、「看完你的文章，也同時提醒各位女生真的要潔身自愛啊」、「我覺得你人很好還發這麼長，真的很苦口婆心的感覺」、「像你這麼善良的男生不多了」、「真的很不自愛欸！她都不知道網路上多險惡，要是遇到有心人士就欲哭無淚了」。

雖然原PO不斷強調他除了交友軟體外，還加了對方許多通訊軟體，因此對方絕對是本人，但仍有人認為，原PO根本是自己小劇場連發，質疑這一切根本就只是他的幻想文「原PO滿純的啊，再來sop下一步大概是家裡生病需要錢，她不是認定你的人，是準備認定你的錢」、「詐騙集團的肥羊阿」、「搞不好是盜圖的」。