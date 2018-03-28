醫院這台電梯不停B1？真相曝光「再也不坐了」

醫院這台電梯不停B1？真相曝光「再也不坐了」(圖/爆廢公社)

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／綜合整理

醫院裡面有分「訪客電梯」與「醫療電梯」兩種，不少患者因看準醫療電梯空間大，貪圖不用等待、還能夠擠進許多人而前往搭乘，讓醫護人員很是困擾！但你知道有些醫護人員上下樓時寧可等待訪客電梯，也不願意搭醫療電梯嗎？一名醫院工作人員在臉書上解釋原因後，讓不少網友看後驚呼：「再也不坐了！」

一名醫院工作人員在臉書《爆怨公社》貼文，表示醫院有分「訪客電梯」跟「醫療電梯」，但有許多來探病的家屬皆不願意等待訪客電梯，硬是要擠進醫療電梯。

而病房內還有一個專門送大體出去的電梯，醫護人員碰到醫療電梯不好等的時候，為了趕時間有時候會偷吃步去搭「大體電梯」，久而久之也是會被家屬發現，「然後就會在大體電梯裡面碰到要去B1美食街吃東西的家屬」。

他解釋，由於這部電梯本身設計非訪客專用，因此不是每層樓都停靠，更沒有設置B1美食街按鈕，但每每總會聽見有家屬抱怨「為什麼電梯不能到B1呢？」令他感到相當無言，時常讓他忍不住想衝動地回：「大體不會去美食街吃東西啊，電梯設計當然就直接跳過B1啊！」

文章曝光後，讓不少網友紛紛驚呼「講了對方應該會崩潰」、「怕嚇到膽小的家屬吧」、「這是給神仙搭的電梯」、「坐過一次，看到大體進來，就再也不坐了」、「我也搭過，一出來就看到太平間，繞了好久才找到樓梯」、「我寧願等客用，也不想擠專用電梯…」。

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