頭被咬斷卻沒死 「無頭雞」胃口超好每天狂吃

2018年03月28日 17:09 陳慶餘

近日泰國網路上瘋傳一部「無頭雞」的影片，這隻遭到野狗攻擊而斷頭的雞，竟在沒有頭的情況之下仍然活蹦亂跳、甚至是胃口超好，每天狂吃超過300元泰銖（約新台幣280元）的食物，讓不少網友看了之後都嘖嘖稱奇。

根據《泰國頭條新聞》報導，從本月26號開始，泰國的社群網站瘋傳一部無頭雞的影片，而在記者深入調查後發現，影片中的無頭雞是來自於泰國中部的叻丕府（Ratchaburi），當牠被當地的一間寺廟的僧人發現時，僧人也被眼前的景象給嚇傻，對於這隻雞失去頭部還能夠行走自如感到非常驚訝。

在發現這隻無頭雞後，寺廟的僧人也透過針筒，將食物注射進食道的方式來餵食這隻無頭雞，並且幫他的斷頭傷口做了簡單的消毒處理，來避免牠受到感染，目前無頭雞已被送到一間獸醫院進行治療。

1945年，美國也曾出現一隻無頭雞「麥克」（Mike the Headless Chicken），當時麥克的主人歐森（Lloyd Olsen）為了要請岳母吃飯，決定將牠宰殺，但沒想到在他砍下雞頭後，麥克卻像沒事一樣能夠繼續走動，並且活了將近18個月。