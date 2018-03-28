車禍住院凹房東「沒住可不收錢嗎」 網友掀論戰！

2018年03月28日 17:52 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

房客在外租屋，不僅要簽合約保障自身權益外，房東也可利用合約向房客催租，如今卻有一名房客車禍住院，主動向房東請求「少收1個月的租金」，讓房東相當傻眼，如果您是房東會答應嗎？

一名男房東在臉書《爆怨公社》不滿寫下，日前房客傳訊息告知其發生車禍，經醫師評估後需要住院休養長達1至2個月時間，為此傳訊息詢問「關於房租，您能否這個月不要跟我算可以嗎？」

訊息讓房東看後不知所措，但又想起過去曾吃過悶虧，一名學生房客稱「暑假2個月不住這，拜託我少收1個月」，並保證會續住兩年，房東心軟之下答應了，沒想到學生半年後就搬走了，讓他非常傻眼，沒想到如今又再碰到類似情形，為此詢問網友「這樣的要求我該接受嗎？」

對此，網友們幾乎一面倒要房東拒絕，「當然要照算，又不是房東造成的」、「照合約走，這是兩回事」、「車撞壞報廢了，貸款可以不繳嗎？」、「此例一開沒完沒了」；甚至還為房東想好對策，「回他從押金裡扣」、「我會跟他說你可以延後繳」、「你說，你也需要用錢，不能沒有這份租金收入」。

但也有網友認為房東應該要有「同理心」，「如果我不缺錢，我會同意」、「酌情減少一些些是可以通融」、「如果是優質租客，我是會答應，畢竟現在好房客難找」、「我覺得可以通融，畢竟他是真的出了車禍，也有一兩個月不能工作、也沒收入，有的學生真的是自已半工半讀的」。