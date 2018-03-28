黃色小鴨切開髒到爆！研究：每平方公分7500萬細菌

2018年03月28日 20:23 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

浴室玩具黃色小鴨是不少人童年的回憶，每天陪在孩子身邊洗澡，看似乾淨衛生，但事實上卻是細菌滋生的溫床。一群來自瑞士和美國的科學家「解剖」研究發現，黃色小鴨內部表面每平方公分約有7500萬個細菌，可能會導致兒童眼、耳、腸胃道感染。

綜合外媒報導，瑞士聯邦水科學與技術研究所（EAWAG）、蘇黎世聯邦理工學院、美國伊利諾大學27日在科學期刊上發表常見黃色小鴨研究，發現微生物的生長不僅受到塑膠材料影響，也受到洗澡者行為的影響。

研究指出，洗澡玩具含有塑料，通常由品質較低的聚合物製成，當溫熱水流進入內部後，玩具會釋放出有機碳化合物，導致菌群滋生，而人體排出的汗水、尿液，還有澡盆中的肥皂、廢水也提供細菌生長所需微生物，以及氮、磷養分。

研究員切開玩具進行檢測，發現這些軟性玩具內部發現了細菌和真菌密集增長，表面每平方公分藏有500萬至7500萬個細菌，每當孩子擠壓玩具時，就會釋放出「潛在致病細菌」的混濁液體，當中包含軍團菌（Legionella）和綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）等，微生物學家哈梅斯（Frederik Hammes）指出，這很可能會導致兒童眼、耳，甚至胃腸道受到感染。