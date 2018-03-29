相親請吃肯德基！工程師狂聊硬體遭封鎖 無奈喊：節儉錯了？

2018年03月29日 09:42 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

吃肯德基錯了嗎？日前大陸一名工程師和一名女子相親，女方當時表示想看電影，他便說自己都上網抓盜版片，後來請對方吃肯德基當晚餐，期間也不斷和對方聊硬體方面的話題，沒想到當天回家後就遭女方刪好友，讓他沒辦法理解，直呼「節儉錯了嗎？」

據陸媒報導，該名男工程師表示自已的月薪超過1萬元人民幣（約4.7萬元台幣），日前有同事介紹一名女子與他相親，當天女方表示想看電影，但工程師覺得看電影很貴，自己平常都上網看。對方問他有什麼興趣，他則開玩笑回說「加班算不算」，後來工程師請對方吃肯德基當晚餐，當下也覺得兩人交談甚歡，於是回家後又傳訊息約對方看電影。

兩人約會後的對話截圖。(圖/翻攝自微博)

不料回家後，工程師不但被女方回絕，更表明雙方不適合，經過工程師詢問之下，女方才開始細數抱怨，「你覺得第一次見面，就帶著女生去吃肯德基適合嗎？我不是說非得去高檔餐廳，但最起碼去一個安靜點的地方」、「你第一次見我，穿著衣服背一個雙肩包，頭髮看起來也兩天沒洗了」，對此，工程師便解釋自己會背雙肩包是因為舒服、便宜實用，沒洗頭是因為在公司加班沒回家，所以才沒洗，並好奇問對方：「妳是不是很在別人眼光？」

後來女方仍覺得工程師過於節儉，工程師也忍不住說：「我節儉在妳看來也是錯事」、「一頓飯79塊錢（人民幣，約372元台幣），妳看不起，但我覺得並沒有什麼不妥，女孩子還是不要太物質比較好。」說完後，女方氣得轉帳了100元人民幣（約471元台幣）給他，接著封鎖好友，雖然工程師立馬解釋「我不是這個意思」，不過也來不及，雙方便結束了對話。

兩人約會後的對話截圖。(圖/翻攝自微博)

對此，網友紛紛表示「這種女生不交往也好」、「相親約會就是這麼現實，什麼都得做的完美」、「是說洗頭是衛生問題，也是一種禮貌吧」、「兩天沒洗頭真的不行」、「撕破臉雖然不好，不過就當作經驗吧」。